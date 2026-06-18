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Čitatelji 24sata: Livaković je bio najbolji. Najlošiji? Luka Modrić!

Piše Ivan Tomašković,
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Čitatelji 24sata: Livaković je bio najbolji. Najlošiji? Luka Modrić!
Foto: Reuters/PIXSELL, 24sata

Najveću ocjenu očekivano je dobio golman Dominik Livaković s prosjekom 4,7, a najlošije ocijenjeni igrač je kapetan Luka Modrić s prosječnom ocjenom 2,1

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Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo porazom protiv Engleske 4-2 na impozantnom stadionu u Dallasu u prvom kolu skupine L. Čitatelji 24sata ocijenili su svakoga pojedinog igrača ocjenama od 1 do 5. 

Anketu je ispunilo 2699 čitatelja i najveću ocjenu očekivano je dobio golman Dominik Livaković s prosjekom 4,7. Slijedi strijelac prvog hrvatskog gola Martin Baturina s prosjekom 4,2, a na trećem mjestu je Petar Musa, strijelac drugog hrvatskog gola, s ocjenom 3,8. 

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Foto: MARIA LYSAKER

Prosječnu ocjenu 3,5 od čitatelja dobili su Marco Pašalić i Ivan Perišić, ocjenu 3,4 dobio je asistent kod prvog hrvatskog gola Petar Sučić, slijedi Mario Pašalić s ocjenom 3. 

Obrambeni igrači dobili su niske ocjene: Joško Gvardiol (2,5), Luka Vušković (2,8) te Josip Stanišić i Josip Šutalo 2,9. Istu ocjenu (2,9) od čitatelja dobio je Mateo Kovačić. Najlošije ocjene dobili su Andrej Kramarić (2,5), Igor Matanović (2,4) i Nikola Vlašić (2,3). 

Ipak, najlošije ocijenjeni igrač je kapetan Luka Modrić s prosječnom ocjenom 2,1. Izgleda da čitatelj ne praštaju Modriću što je napravio prekršaj za kazneni udarac Engleza. 

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