Čitatelji, rekli ste svoje: Diego Maradona je najveći ikada!

Kako se teško dogovoriti tko je najveći svih vremena, prepustili smo vama da odlučite. Na izbor ste dobili petoricu navedenih nogometaša, a odlučili ste kako je Diego Armando Maradona najveći nogometaš u povijesti...

<p>Za jedne je to, nažalost od danas pokojni, <strong>Diego Maradona</strong>, za druge <strong>Pele</strong>, za treće "originalni" <strong>Ronaldo</strong>, a za nove generacije, pak, uglavnom <strong>Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nepoznate činjenice o velikom Diegu</strong></p><p>Ne, svijet se nikada neće usuglasiti oko pitanja tko je najveći nogometaš u povijesti. Takve su stvari bile i ostale subjektivne naravi koju neće konačno presuditi nijedna anketa, nijedno mišljenje. Svatko će imati svoje argumente za svog favorita, razloge zbog kojih će one druge uvjeriti da baš taj najveći.</p><p>I upravo zbog toga je teško reći tko je najbolji ikad. Maradona, Pele i Ronaldo bili su prvaci svijeta, Cristiano Ronaldo i Messi nisu. Pele je to bio čak triput, prvi put sa 16 godina, a mnogima su upravo mundijali referentna točka u ovakvim izborima. A to je ono nešto što nedostaje Leu i Cristiano. Opet, oni drugi reći će da su njih dvojica ispisala povijest Lige prvaka, Zlatne lopte, osvojili sve što se moglo s klubom osvojiti.</p><p>Kako se teško dogovoriti, prepustili smo vama da odlučite. Na izbor ste dobili petoricu navedenih nogometaša, a odlučili ste kako je Diego Armando Maradona najveći nogometaš u povijesti!</p><p>Više od 8000 ljudi glasalo je upravo za legendarnog Argentinca, a drugo mjesto pripalo je velikom Brazilcu Peleu koji je osvojio 4700 glasova. Leo Messi je jedan od onih u kojeg se mnogi kunu da je najveći u povijesti, ali završio je iza navedenog dvojca s 400 glasova.</p><p>Četvrto mjesto pripalo je Cristianu Ronaldu, a pomalo iznenađujuće, tek 1497 glasova dobio je brazilski Ronaldo. I on je jedan od onih koji možda i prednjači u prepirkama oko najboljeg u povijesti, ali izabrali ste kako su navedena četvorica ispred njega.</p><p> </p>