City potvrdio dolazak sjajnog Ganca. Nosit će broj legende

Krilni napadač Bournemotha Antoine Semenyo (26) prešao je u Manchester City, s kojim je potpisao ugovor do lipnja 2031. godine, objavili su u petak "Građani".

City je morao do subote aktivirati odštetnu klauzulu, koja s bonusima iznosi 75 milijuna eura. Taj iznos platit će u 24 mjesečne rate. Što se tiče Bournemotha to je rekordna zarada od prodaje jednog nogometaša. Prije tri godine Bristol Cityju platili su deset milijuna eura za reprezentativca Gane. Semenyo će imati broj 42, koji je nosila legenda "građana", veliki Yaya Toure.

"Ponosan sam što ću nositi dres Manchester Cityja, kluba za kojeg igraju nogometaši svjetske klase, koji ima odlične uvjete za trening i jednog od najboljih trenera svih vremena. U proteklih deset godina City je dominirao u Premier ligi, te je postizao odlične rezultate u Ligi prvaka, FA kupu i Liga kupu. To je klub koji je postavio najviše standarde u nogometu i privilegija je igrati za njega. Mogu još napredovati i vjerujem da me tek čekaju najbolji igrački dani", izjavio Semenyo, koji je ove sezone ponajbolji nogometaš u Premier ligi.

U 20 utakmica upisao je deset golova i tri asistencije.