Cityjev golman od 30 mil. eura iznenadio je javnost na presici

Gianluigi Donnarumma, ovosezonsko zvjezdano pojačanje Manchester Cityja, impresionirao je u prve dvije utakmice u novom klubu, no izvan terena se suočava s neočekivanim izazovom. Uoči važne utakmice Lige prvaka protiv Napolija, koju su "građani" pobijedili 2-0, talijanski golman otkrio je da se bori s engleskim jezikom, što je iznenadilo dio britanske javnosti.

Na konferenciji za medije na Etihadu, uoči sraza s prvakom Italije, Donnarumma je na pitanja novinara odgovarao na materinjem talijanskom jeziku. Za sva pitanja postavljena na engleskom bio mu je potreban prevoditelj

- Gianluigi, grazie per il tuo tempo (hvala ti na vremenu) - kaže jedan britanski novinar, a Gigija je to nagnalo da pomisli da mu slušalice neće trebati.

- Italiano - rekao je i nasmijao se.

- How much did you enjoy... (Koliko si uživao...) - nastavio je novinar, a Donnarumma je zastao:

- Aspetta (pričekaj) - poručio mu je i vratio slušalice prije nastavka pitanja.

Iako je situacija neuobičajena za igrača takvog kalibra u Premier ligi, ovo nije prvi put da se spominju njegove jezične poteškoće. Po dolasku u PSG priznao je da ne govori dobro francuski, a još 2020. pojavili su se napisi da aktivno uči engleski. Čini se da proces prilagodbe još traje, no na terenu priča sasvim drugu priču.

Unatoč jezičnoj barijeri, Donnarumma je na terenu besprijekoran. U debiju za City sačuvao je čistu mrežu u pobjedi 3-0 protiv gradskog rivala Uniteda, zaradivši pohvale suigrača i navijača. Njegova sjajna obrana udarca Bryana Mbeuma posebno je oduševila Erlinga Haalanda. Protiv Napolija je imao jednu obranu unutar šesnaesterca.

Ipak, od dolaska iz PSG-a, našao se pod lupom stručnjaka koji su kritizirali njegovu igru nogom, ključnu vještinu za golmane u sustavu Pepa Guardiole. Njegov agent, Vincenzo Raiola, oštro je odgovorio:

- Ne zanimaju me kritike, pa i fenomene poput Ronalda i Messija su kritizirali. Oni koji kritiziraju fenomene samo se žele istaknuti.

"Osjećam se kao da sam ovdje godinama"

Čini se da mu jezik ne predstavlja prepreku u svlačionici. Talijan je brzo stvorio blisku vezu s Erlingom Haalandom i ističe sjajnu atmosferu u klubu.

- Svi su me sjajno dočekali, osjećam se kao da sam ovdje godinama. Stav momčadi mora biti takav da funkcioniramo kao obitelj - izjavio je Donnarumma za klupske stranice, potvrdivši da mu je dolazak u City bio jedina želja.

Za neke navijače "građana" ono što pokazuje na terenu puno je važnije od onoga što govori pred mikrofonima, a njegov talent, srećom, ne treba prijevod. Drugi smatraju da bi nogometaš tako visoke klase i nakon transfera od 30 milijuna eura na Otok morao govoriti engleski. Gigio će očito na ubrzani tečaj...