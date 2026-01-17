Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRIZA 'GRAĐANA'

VIDEO Manchester United dobio City u derbiju pred navijačima iz Hrvatske! Pogledajte golove

Piše Petar Božičević, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Manchester United dobio City u derbiju pred navijačima iz Hrvatske! Pogledajte golove
1
Foto: Phil Noble

Manchester United šokirao City s 2-0 na Old Traffordu! Carrickov debi kao iz snova, Mbeumo i Dorgu zabili. United skočio na 4. mjesto, City ostao drugi bez Gvardiola i Kovačića

Admiral

Nogometaši Manchester Uniteda u svojoj su prvoj utakmici pod vodstvom novog menadžera Michaela Carricka na svom Old Traffordu svladali gradskog rivala Manchester City sa 2-0 u dvoboju 22. kola engleskog prvenstva.

Unired je poveo golom Mbeuma (65) nakon brzog protunapada i dvostrukog proigravanja strijelca i Brune Fernandesa, da bi konačni rezultat postavio Dorgu (76).

Premier League - Manchester United v Manchester City
Foto: Phil Noble

Utakmicu je pratio i dvojac navijača Istre 1961 koji su na društvenim mrežama podijelili fotografiju sa šalom pulskog prvoligaša ispred Old Trafforda. 

Foto: Facebook

"Život nas je razdvojio nakon osnovne škole, ali Manchester United nas spaja", napisali su u objavi između ostalog. 

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja koji je ostao drugi sa 43 boda, koliko ima i treća Aston Villa, dok je United skočio na četvrto mjesto sa 35 bodova, koliko ima i peti Liverpool. Na vrhu je Arsenal s 49 bodova.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta
UŽIVO Transferi: Vrcić odlazi na Maltu, a Barca prodaje dragulja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Vrcić odlazi na Maltu, a Barca prodaje dragulja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?
NEKI SU PRAVI RARITET

FOTO Pogledajte rukometne dresove reprezentacije tijekom godina. Koji vam je najljepši?

Bliži nam se Svjetsko prvenstvo u rukometu u kojemu će Hrvatska biti jedan od domaćina, a za vas smo izabrali dresove koje je naša reprezentacija nosila kroz godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026