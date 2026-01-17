VIDEO Manchester United dobio City u derbiju pred navijačima iz Hrvatske! Pogledajte golove

Nogometaši Manchester Uniteda u svojoj su prvoj utakmici pod vodstvom novog menadžera Michaela Carricka na svom Old Traffordu svladali gradskog rivala Manchester City sa 2-0 u dvoboju 22. kola engleskog prvenstva.

Unired je poveo golom Mbeuma (65) nakon brzog protunapada i dvostrukog proigravanja strijelca i Brune Fernandesa, da bi konačni rezultat postavio Dorgu (76).

Foto: Phil Noble

Utakmicu je pratio i dvojac navijača Istre 1961 koji su na društvenim mrežama podijelili fotografiju sa šalom pulskog prvoligaša ispred Old Trafforda.

Foto: Facebook

"Život nas je razdvojio nakon osnovne škole, ali Manchester United nas spaja", napisali su u objavi između ostalog.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja koji je ostao drugi sa 43 boda, koliko ima i treća Aston Villa, dok je United skočio na četvrto mjesto sa 35 bodova, koliko ima i peti Liverpool. Na vrhu je Arsenal s 49 bodova.

