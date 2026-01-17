VIDEO Manchester United dobio City u derbiju pred navijačima iz Hrvatske! Pogledajte golove

Manchester United šokirao City s 2-0 na Old Traffordu! Carrickov debi kao iz snova, Mbeumo i Dorgu zabili. United skočio na 4. mjesto, City ostao drugi bez Gvardiola i Kovačića
Nogometaši Manchester Uniteda u svojoj su prvoj utakmici pod vodstvom novog menadžera Michaela Carricka na svom Old Traffordu svladali gradskog rivala Manchester City sa 2-0 u dvoboju 22. kola engleskog prvenstva.
Unired je poveo golom Mbeuma (65) nakon brzog protunapada i dvostrukog proigravanja strijelca i Brune Fernandesa, da bi konačni rezultat postavio Dorgu (76).
Utakmicu je pratio i dvojac navijača Istre 1961 koji su na društvenim mrežama podijelili fotografiju sa šalom pulskog prvoligaša ispred Old Trafforda.
"Život nas je razdvojio nakon osnovne škole, ali Manchester United nas spaja", napisali su u objavi između ostalog.
Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu konkurirali za nastup u sastavu Cityja koji je ostao drugi sa 43 boda, koliko ima i treća Aston Villa, dok je United skočio na četvrto mjesto sa 35 bodova, koliko ima i peti Liverpool. Na vrhu je Arsenal s 49 bodova.
