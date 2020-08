Ćivić: Zadovoljni smo, a Dinamo sada više nema Olma i Bjelicu!

Već smo Gojak i ja krenuli s prepucavanjima, haha. Mi smo naravno željni osvete za prošlogodišnje ispadanje iz Lige prvaka, a kod Dinama su najbolji Gojak, Petković i Ademi, kaže Eldar Ćivić

<p>Vjerujte mi, znao sam da ćemo dobiti Dinamo. Čim smo pobijedili Celtic, već sam u svlačionici svima rekao kako ćemo opet igrati s 'modrima', evo tako je i ispalo. Moja prva reakcija? Ma zadovoljan sam ždrijebom, dobro je, priča nam reprezentativac BiH i lijevi bek Ferencvarosa Eldar Ćivić (24).</p><p>Dinamo se vraća na Groupama Arenu, put u playoff Lige prvaka tražit će preko mađarskog prvaka. Sve po starom, identična je situacija bila i prošle godine. Zagrepčane će i ovoga puta u Budimpešti dočekati Eldar Ćivić, nogometaš koji je prošloga ljeta bio velika želja Nenada Bjelice, no onda umjesto u Dinamu završio u Ferencvarosu. Eldar Ćivić u međuvremenu je izabran u najbolju momčad mađarske lige, a 'njegova zamjena' Francois Moubandje se pokazao velikim promašajem.</p><p>- Evo me u zračnoj luci, vraćam se doma, priključujem se reprezentaciji BiH. Ma čim smo izvukli Dinamo, već smo Gojak i ja počeli s provokacijama. Tako je to kod nas, cijenimo se, provociramo, ali sve uvijek ostane u prijateljskom tonu, haha. Ma stvarno, zadovoljan sam ždrijebom, kako bi mi rekli nije loše - poručuje Eldar Ćivić, pa dodaoje:</p><p>- Sigurno da smo mogli dobiti i neke lakše suparnike, ali odmah sam imao osjećaj da ćemo dobiti Dinamo. Da, težak je ovo ždrijeb, ali težak je bio i Celtic, pa smo ih dobili u Glasgowu. Iskreno, po meni je ovo sve 50-50%, nema tu favorita. Kod nas postoji želje za osvetom, nije nam bilo jednostavno prošle godine prihvatiti onaj poraz (4-0), ni ispadanje iz Lige prvaka, sada im želimo vratiti za sve.</p><p>Kakav vam se čini današnji Dinamo?</p><p>- Dinamu će biti veliki hendikep što u njihovim redovima više nema Danija Olma i Nenada Bjelice! Dani Olmo je prava klasa, a Dinamo je pod vodstvom Nenada Bjelice igrao puno drugačije, vidjet ćemo što će biti ovoga puta. Naša mala prednost je što ćemo igrati kod kuće, znam da neće biti navijača, ali sigurno puno bolje poznajemo naš travnjak.</p><p>Tko su po vama danas najjače karike Dinama?</p><p>- Ma ima Dinamo strašnih igrača, Gojak me oduševio svojom partijom u Cluju, Bruno Petković je strašan napadač, dok Arijan Ademi uvijek drži sredinu terena. Ma bit će to zanimljiva i tvrda utakmica, siguran sam. </p><p>Ferencvaros je od ove sezone jači za Myrta Uzunija i Roka Baturinu, kako su se oni snašli u Budimpešti?</p><p>- Roko Baturina je mlad igrač, kvalitetna je špica i pred njim je budućnost. Myrto Uzuni je pravi momak i sjajan igrač, obojica su se bez problema uklopili u našu svlačionicu. ma ja sam optimist, bit će to baš zanimljiva utakmica, a mi se nećemo raspasti kao u drugom poluvremenu prošle godine - završio je Ćivić.</p>