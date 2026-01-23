Član udarne postave Dinama iznenađujuće odlazi u 2. ligu?!

Dejan Ljubičić (28) mogao bi napustiti Dinamo i otići u slavnog njemačkog drugoligaša Schalke 04, doznaju 24sata. To bi bio doista iznenađujući transfer kad se zna da je austrijski Hrvat, koji je ljetos bez odštete došao u Maksimir nakon isteka ugovora s Kölnom, postao neizostavni član početne postave "modrih" kojega je silno želio Zvonimir Boban, a i trener Mario Kovačević davao mu veliku minutažu.

Usprkos silnom povjerenju ljudi iz kluba, on na terenu nije isporučio očekivane brojke. Svega dva gola (oba europska) i tri asistencije u 22 nastupa bilo je premalo, a s obzirom na veliki interes trenera Schalkea Mirona Muslića i iskustvo igranja u Njemačkoj, u Dinamu nisu imuni na ponudu za odlazak. Neslužbeno, ponuda je teška milijun eura.

Ljubičić ima važeći ugovor s Dinamom do ljeta 2029., nije imao ni malu plaću pa bi ulov Nijemaca, koji su ovaj tjedan doveli i bosanskohercegovačkog veterana Edina Džeku (39) na posudbu iz Fiorentine, mogao doista biti bagatela.

Dejan je još u četvrtak igrao u početnoj postavi "modrih" protiv FCSB-a do 61. minute, Kovačeviću je igrao u prvih 11 u svih sedam europskih utakmica, u HNL-u je na klupi bio u tri od 18 utakmica i još triput je ušao kao pričuva.