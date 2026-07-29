Claudio Ranieri je novi tehnički direktor Italije: 'Ključno je da se ljudi opet zaljube u nogomet'

Claudio Ranieri (74) dobio je novu važnu ulogu u talijanskom nogometu, postao je tehnički direktor reprezentacije, a njegov je cilj jasan, vratiti Italiji nogometnu strast i stvoriti generacije igrača koje će se moći nositi s najboljima na svijetu. Iskusni stručnjak smatra kako najveći problem nije u taktici, već u razvoju individualnih kvaliteta mladih nogometaša.

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Ranieri vjeruje da talijanski nogomet i dalje ima snažnu taktičku osnovu, ali upozorava da zaostaje za najvećim nogometnim nacijama kada je riječ o individualnom razvoju igrača. Prema njegovu mišljenju, mladi Talijani trebaju više raditi na tehnici, igri jedan na jedan i donošenju odluka na terenu, područjima u kojima druge zemlje već godinama ulažu veliki trud.

Njegov dolazak u talijanski savez dogodio se nakon kratkog mandata Paola Maldinija, koji je tu funkciju preuzeo svega nekoliko tjedana ranije. Suradnja s bivšom legendom Milana završila je nakon neslaganja oko izbora novog izbornika talijanske reprezentacije. Na kraju je odluka pala na povratak Roberta Mancinija, koji se nakon tri godine ponovno vratio na klupu 'azzurra'.

- Ovo je kruna moje karijere. Nisam mogao vjerovati kad sam vidio poziv Giovannija Malagòa. Bio sam na plaži, što se vidi i po mom tenu. Znam da je situacija teška, ali moja trenerska karijera pokazuje da se znam nositi s problemima. Nikada se nisam povlačio - rekao je Ranieri pa dodao:

- Dvije su stvari ključne. Prva je da se ljudi ponovno zaljube u nogomet. Druga je da djeca, poput mog dvanaestogodišnjeg unuka, napokon vide Italiju na Svjetskom prvenstvu, jer on to još nikada nije doživio. Dok sam bio u Cagliariju, rekli su mi da djeca plaćaju previše za nogometne škole i da si mnoge obitelji to ne mogu priuštiti. To se ne smije događati. Moram vidjeti kako sustav funkcionira i pronaći rješenje. U svijetu gdje djecu privlače brojni drugi sportovi i igre, moramo ih vratiti nogometu.