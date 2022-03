Clippersi izgubili od Nuggetsa, Zubac protiv Jokića ubacio tek 6

Košarkaši Los Angeles Clippersa poraženi su na gostovanju kod Denver Nuggetsa sa 115-127, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac je za Clipperse upisao šest koševa i pet skokova. Nakon što su dobili prvu četvrtinu sa 10 koševa razlike, Nuggetsi do kraja susreta nisu ispuštali prednost.

Clippersi su nekoliko puta priprijetili, no Denver bi svaki put pronašao odgovor. Četiri i pol minute prije kraja gosti su smanjli zaostatak na svega dva koša (109-111), no Denver je odgovorio serijom 8-0 i vratio kontrolu nad susretom. Domaćine je do pobjede predvodio Nikola Jokić sa 30 koševa, 14 skokova i šest asistencija, dok su Jeff Green, Aaron Gordon i Bones Hyland dodali po 16 koševa.

- Izuzetno sam zadovoljan. Nikola je MVP, ali devet utakmica prije kraja, svi igrači moraju pojačati svoju igru ​​i ublažiti pritisak koji se stavlja na Nikolu svake večeri - rekao je trener Nuggetsa.

U suparničkim redovima najefikasniji je bio Terence Mann sa 24 koša i osam skokova, dok su Marcus Morris, Reggie Jackson, Robert Covington i Isiah Hartenstein zabili po 14 koševa. Hrvatski košarkaš Ivica Zubac je za 17 minuta provedenih na parketu Ball Arene zabio šest koševa uz šut 3-5, uz pet skokova, asistenciju i blokadu.

Aktualni NBA prvaci Milwaukee Bucksi su na krilima Giannisa Antetokounmpa pobijedili Chicago Bullse sa 126-98. Grčka zvijezda se vratila u momčad nakon što je propustio posljednji susret zbog problema s koljenom, a protiv Bullsa je zabio 25 koševa uz 17 skokova i pet asistencija. Milwaukee je u posljednjoj četvrtini vodio sa čak 35 razlike pa su priliku dobili igrači s klupe, što su gosti iskoristili malo ublaživši poraz.

Odličnu predstavu kod domaćina pružio je i Jrue Holiday postigavši 27 koševa uz sedam asistencija. U suparničkim redovima najefikasniji je bio crnogorski centar Nikola Vukičević sa 22 poena i sedam skokova, dok su Demar DeRozan i Zach LaVine sa po 21 košem. S omjerom pobjeda 45-27, Milwaukee se nalazi na drugom mjestu Istočne konferencije iza Miamija (47-25), dok je Chicago na petom mjestu (42-30).

U susretu igranom u njujorškom Madison Square Gardenu, Atlanta Hawksi su pobijedili New York Knickse sa 117-111. Goste su do pobjede predvodili Trae Young i Bogdan Bogdanović koji su zajedno zabili čak 77 koševa - Young 45 koševa i osam asistencija, a Bogdanović 32 koša. Kod domaćina su najefikasniji bili Rj Barrett sa 30 koševa i 13 skokova, te Alec Burks sa 21 košem.

Golden State Warriorsi su u odsustvu prve zvijezde momčadi Stepha Curryja, koji od prošlog tjedna liječi ozljedu stopala, upisali treći poraz u nizu. Na gostovanju u Orlandu izgubili su od jedne od najslabijih momčadi lige sa 90-94. Magic su do slavlja predvodili Wendell Carter sa 19 i Franz Wagner sa 18 koševa, dok su u suparničkim redovima najefikasniji bio Jordan Poole sa 26 koševa i šest asistencija.

