Izašli su novi dresovi 'vatrenih' za SP. Kako vam se sviđaju?

Hrvatska nogometna reprezentacija predstavila je novu kolekciju dresova za Svjetsko prvenstvo. Inspiraciju su pronašli u jednom od najvažnijih trenutaka nacionalne sportske povijesti, povijesnoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država 1990., prvoj koju je Hrvatska odigrala uoči proglašenja samostalnosti. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić naglasio je kako novi dresovi nose snažnu emocionalnu i povijesnu poruku.

- Novi dresovi imaju snažnu poveznicu s tom povijesnom utakmicom protiv SAD-a, što uistinu ima veliku simboličnu vrijednost... Važno je čuvati uspomenu na te događaje, utakmice i ljude koji su stvarali povijest hrvatskog nogometa - istaknuo je Kustić za stranice HNS-a, dodajući kako će igrači i navijači s ponosom nositi garnituru koja još jednom potvrđuje posebnost hrvatskih kvadratića.

Prvi dres donosi prepoznatljivi crveno-bijeli uzorak, ovoga puta u manjoj izvedbi, po uzoru na dizajn iz 1990. Drugi je dres tamnoplave boje s toniranim kvadratićima.

Kapetan reprezentacije Luka Modrić (40) nije skrivao emocije prilikom predstavljanja.

- Iako sam imao sreću 194 puta odjenuti najljepši dres na svijetu, taj trenutak još mi je poseban... Ovaj dres jako me podsjeća na onaj iz 1990., a svi smo stotinu puta vidjeli te povijesne scene kada je započela ova nevjerojatna priča hrvatske reprezentacije.

Modrić je naglasio kako novi dres uspješno spaja modernu tehnologiju i tradicionalni identitet, ističući da će ga igrači nositi s istim ponosom kao i generacije prije njih. Na unutarnjoj strani dresa nalazi se natpis "Obitelj".

Ovo je posljednji dres "vatrenih" u 26-godišnjoj suradnji s Nikeom i prije prelaska na Adidas za Ligu nacija. Izrađuju ga u Aero-FIT tehnologiji za optimalnu ventilaciju i regulaciju tjelesne temperature u zahtjevnim uvjetima natjecanja. Dobavljač je koristio napredne materijale i proces recikliranja za održivu proizvodnju.

Dresovi su već dostupni u službenoj online trgovini HNS-a te u prodavaonicama Sport Visiona po cijeni od 159,99 eura za "match " izdanje dresa, odnosno 109,99 eura za "stadium" verziju i golmanski dres, koji je prvi put put u prodaji. Crveno-bijeli dres će premijeru imati u petak (0.30) protiv Kolumbije. Plavi dres predstavit će 1. travnja (2 sata) u dvoboju protiv Brazila.