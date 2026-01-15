Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA LIGA

Clippersi su se zagrijali! Uzeli pobjedu i bez ozlijeđenog Zupca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Clippersi su se zagrijali! Uzeli pobjedu i bez ozlijeđenog Zupca
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Sacramento Kings su u svojoj dvorani bili bolji od New York Knicksa sa 112-101, a Dario Šarić je ostao na klupi. Hrvatski reprezentativac Karlo Matković je za 18 minuta ubacio osam poena

Admiral

LA Clippers su na domaćem parketu svladali Washington Wizardse sa 119-105 i ostvarili četvrtu uzastopnu pobjedu, a Ivica Zubac je propustio utakmicu zbog ozljede lijevog skočnog zgloba. Pobjedničku momčad je predvodio Kawhi Leonard s 33 koša, a James Harden je ubacio 22 poena i imao osam asistencija. Kod Wizardsa je najbolji bio Kyshawn George s 23 koša.

Hrvatski reprezentativac Karlo Matković je za 18 minuta ubacio osam poena te imao tri skoka, dvije blokade i jednu asistenciju u domaćoj pobjedi New Orleans Pelicansa koji su sa 116-113 nadigrali Brooklyn Netse.

NBA: Washington Wizards at Los Angeles Clippers
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Trey Murphy je s 34 koša, devet skokova i pet asistencija bio najbolji igrač Pelicansa, a Zion Williamson je ubacio 25 poena. Strijelce Brooklyna je predvodio Michael Porter s 20 koševa i sedam skokova.

Sacramento Kings su u svojoj dvorani bili bolji od New York Knicksa sa 112-101, a Dario Šarić je ostao na klupi. DeMar DeRozan je bio najbolji strijelac Kingsa s 27 koševa, a Zach LaVine je ubacio 25 poena. Mikal Bridges je s 19 koševa bio najefikasniji igrač Knicksa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad
OPET SU ZAJEDNO

FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad

Alvaro Morata (33), europski nogometni prvak sa Španjolskom od ove je sezone suigrač Martinu Baturini u talijanskom Comua novu životnu etapu upotpunila je i lijepa obiteljska vijest, pomirba sa suprugom Alice Campello s kojom ima četvero djece. Vjenčali su se u lipnju 2017., a vijest o (privremenoj) rastavi došla je u ljeto 2024. nakon što su priznali da se često svađaju pred djecom, a ne zbog nevjere. No sad je sve to iza njih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026