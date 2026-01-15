Clippersi su se zagrijali! Uzeli pobjedu i bez ozlijeđenog Zupca

LA Clippers su na domaćem parketu svladali Washington Wizardse sa 119-105 i ostvarili četvrtu uzastopnu pobjedu, a Ivica Zubac je propustio utakmicu zbog ozljede lijevog skočnog zgloba. Pobjedničku momčad je predvodio Kawhi Leonard s 33 koša, a James Harden je ubacio 22 poena i imao osam asistencija. Kod Wizardsa je najbolji bio Kyshawn George s 23 koša.

Hrvatski reprezentativac Karlo Matković je za 18 minuta ubacio osam poena te imao tri skoka, dvije blokade i jednu asistenciju u domaćoj pobjedi New Orleans Pelicansa koji su sa 116-113 nadigrali Brooklyn Netse.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Trey Murphy je s 34 koša, devet skokova i pet asistencija bio najbolji igrač Pelicansa, a Zion Williamson je ubacio 25 poena. Strijelce Brooklyna je predvodio Michael Porter s 20 koševa i sedam skokova.

Sacramento Kings su u svojoj dvorani bili bolji od New York Knicksa sa 112-101, a Dario Šarić je ostao na klupi. DeMar DeRozan je bio najbolji strijelac Kingsa s 27 koševa, a Zach LaVine je ubacio 25 poena. Mikal Bridges je s 19 koševa bio najefikasniji igrač Knicksa.