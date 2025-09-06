Obavijesti

Sport

Komentari 21
POSTAO SLOBODAN IGRAČ

Cluj raskinuo ugovor s bivšim bekom Belupa. Stiže u Dinamo?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Cluj raskinuo ugovor s bivšim bekom Belupa. Stiže u Dinamo?
Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rumunjski Cluj objavio je kako je raskinuo ugovor s Antonijom Bosecom, bivšim igračem Slaven Belupa. Pojavila se mogućnost da dođe kao "back-up" opcija Valinčiću, a Kovačević ga jako dobro poznaje

Rumunjski Cluj raskinuo je u govor s bivšim igračem Slaven Belupa, Antonijom Bosecom (28). Službeno su to objavili na službenim stranicama, a kao razlog spominje se njegova jako loša partija u doigravanju za Konferencijsku ligu od švedskog Hackena gdje je Cluj teško nastradao sa 7-2. Bosec je sada slobodan igrač, a mogao bi se vratiti u HNL.

Posljednjeg dana prijelaznog roka pojavila se priča o dolasku Boseca u Dinamo, piše Gol.hr. Budući da je Mario Kovačević očito otpisao Ronalea Pierre-Gabriela, Bosec se čini kao realno rješenje jer je prošle sezone bio jedan od ponajboljih igrača Belupa. Posao nije mogao biti završen u prijelaznom roku jer ga Cluj nije imao namjeru prodati, ali sada više nema prepreka pa se postavlja pitanje hoće li još jedno novo lice doći u Maksimir.

Podsjetimo, Pierre-Gabriel je ozlijeđen i po svemu sudeći ispao je iz rotacije u Dinamu. Tako su "modri" na desnom beku ostali samo na Morisu Valinčiću kojem će očajnički trebati odmor kada se zahukta sezona. Također, Mario Kovačević jako dobro zna koliko i što može Antonio Bosec jer ga je vodio u Slaven Belupu te ga praktički nije vadio iz prve postave. Kovačević svakako cijeni Boseca, ali još nema ničeg službenog oko toga.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025