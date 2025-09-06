Cluj raskinuo ugovor s bivšim bekom Belupa. Stiže u Dinamo?

Rumunjski Cluj raskinuo je u govor s bivšim igračem Slaven Belupa, Antonijom Bosecom (28). Službeno su to objavili na službenim stranicama, a kao razlog spominje se njegova jako loša partija u doigravanju za Konferencijsku ligu od švedskog Hackena gdje je Cluj teško nastradao sa 7-2. Bosec je sada slobodan igrač, a mogao bi se vratiti u HNL.

Posljednjeg dana prijelaznog roka pojavila se priča o dolasku Boseca u Dinamo, piše Gol.hr. Budući da je Mario Kovačević očito otpisao Ronalea Pierre-Gabriela, Bosec se čini kao realno rješenje jer je prošle sezone bio jedan od ponajboljih igrača Belupa. Posao nije mogao biti završen u prijelaznom roku jer ga Cluj nije imao namjeru prodati, ali sada više nema prepreka pa se postavlja pitanje hoće li još jedno novo lice doći u Maksimir.

Podsjetimo, Pierre-Gabriel je ozlijeđen i po svemu sudeći ispao je iz rotacije u Dinamu. Tako su "modri" na desnom beku ostali samo na Morisu Valinčiću kojem će očajnički trebati odmor kada se zahukta sezona. Također, Mario Kovačević jako dobro zna koliko i što može Antonio Bosec jer ga je vodio u Slaven Belupu te ga praktički nije vadio iz prve postave. Kovačević svakako cijeni Boseca, ali još nema ničeg službenog oko toga.

