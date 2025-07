Cobolli nakon pobjede: Čilić je legenda ovog sporta, nikad neću zaboraviti ovaj trenutak

Hrvatski tenisač Marin Čilić završio je nastup na ovogodišnjem Wimbledonu u osmini finala, gdje ga je svladao 24. tenisač svijeta, Talijan Flavio Cobolli. Cobolli je slavio s 3-1 u setovima (6-4, 6-4, 6-7, 7-6), čime je ostvario i treću pobjedu u isto toliko međusobnih dvoboja s hrvatskim tenisačem.

Nakon meča, vidno emotivni Cobolli obratio se navijačima.

- Uvijek sam volio igrati ovaj turnir, ne možete zamisliti što mi sve prolazi kroz glavu. Zbog ovakvih trenutaka igram tenis, cijela mi je obitelj ovdje. Tata plače, brat također, imam i prijatelje ovdje. Ovo je trenutak koji neću nikada zaboraviti.

Cobolli će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Alexa de Minaura i Novaka Đokovića.

- Presretan sam što sam u četvrtfinalu. Nadam se da ću igrati na velikom terenu, jer dosad još nisam. Mislim da sam sada to zaslužio.

Talijan je odao priznanje Čiliću, koji je osam godina nakon posljednjeg ulaska u četvrtfinale Wimbledona ponovno stigao do druge sedmice turnira. Podsjetimo, 2017. je Marin otišao sve do finala, no ovog puta nije uspio ponoviti taj uspjeh.

- Ovo je bio nevjerojatan meč. Marin je snažan igrač, on je legenda ovog sporta. Ali sada sam jako umoran i moram se odmoriti – rekao je Cobolli te dodao:

- Pokušao sam igrati svoju igru, to je ključ kad želiš pobijediti najbolje. Bio sam koncentriran i odigrao dobro. Marin je legenda i bilo je čast igrati protiv njega.