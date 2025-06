Coco Gauff osvojila Roland Garros! Evo koliko je zaradila

Najbolja američka tenisačica, 21-godišnja Coco Gauff, nova je pobjednica Roland Garrosa, a do svog prvog naslova na pariškoj crvenoj zemlji došla je pobijedivši u finalu prvu tenisačicu svijeta, 27-godišnju Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku sa 6-7 (5), 6-2, 6-4 nakon dva sata i 38 minuta borbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Donna Vekić zablistala na najavi svog turnira u Osijeku | Video: 24sata/Davor Javorović/Sanjin Strukić/Pixsell

Deseti je to trofej za Gauff, a drugi na Grand Slam turnirima. Prvi je osvojila 2023. na US Openu, kad je u finalu također bila bolja od Sabaljenke. Gauff je za pariški trijumf zaradila 2.550.000 eura i 2000 bodova, a Sabaljenki je pripalo 1.275.000 eura i 1300 bodova.

Čak 77 minuta trajao je prvi set u kojem je Arina Sabaljenka propustila prednost od 4-1, 40-15 te dopustila Coco Gauff da se nizom od 12 poena vrati u rezultatsku ravnotežu. Ipak, novim 'breakom' je Bjeloruskinja došla do servisa za set. Propustila je dvije set-lopte (40-30 i prednost), a onda je Amerikanka iskoristila petu priliku za 'break' i izjednačila na 5-5.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Imala je Bjeloruskinja još jedan servis za set, nakon 'breaka' za 6-5, ali je pogreškama pomogla suparnici da odvede prvu dionicu meča u 'tie-break'. Gauff je odlično otvorila odlučujući gem. Vodila je 3-0, 4-1 i 5-3, a onda je Sabaljenka odigrala četiri sjajna poena i osvojila set.

Amerikanka se tijekom stanke između setova uspjela pribrati, ostaviti događaje iz prve dionice iza sebe i krenuti u drugi set kao da se prvi nije ni dogodio. Povela je 2-0, potom i 4-1 novim 'breakom'. Sabaljenka je uspjela uzvratiti u sljedećem gemu i smanjiti na 4-2, ali je Gauff osvojila sljedećih osam poena i odvela finale u treći set.

U njemu je 21-godišnja Amerikanka nastavila mučiti 27-godišnju Bjeloruskinju ulazeći u dugačke razmjene udaraca, kad god je to bilo moguće. Do prvog 'breaka' je stigla u trećem gemu, ali se Sabljenka vratila oduzevši servis Gauff u šestom gemu. No, u sljedećem je opet, po deveti put u meču izgubila servis. Amerikanka je taj 'break' potvrdila i povela 5-3, a nakon što je Bjeloruskinja uspjela osvojiti sljedeći gem, Gauff je dočekala servis za svoj drugi Grand Slam trofej.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Nakon dva sata i 35 minuta došla je i do prve meč-lopte, pogodila prvi servis, ali je Sabaljenkin retern završio u samom kutu terena. Na drugu meč-loptu, Gauff je prvo pogodila crtu, a onda dočekala Sabaljenkin promašaj i u nevjerici pala te ostala ležati na crvenoj pariškoj zemlji.

Tri godine nakon što je na istom terenu uvjerljivo poražena u finalu od Poljakinje Ige Šwiatek, 21-godišnja Amerikanka osvojila je svoj prvi trofej Suzanne Lenglen, a drugi Grand Slam naslov, ponovno u finalu pobijedivši Arinu Sabaljenku, kao što je učinila i 2023. u završnom meču na US Openu