Collina prvi put komentirao VAR dramu Hrvatske: 'Sustav ne registrira kontakt s kosom...'

Iako se Hrvatska od Svjetskog prvenstva oprostila u šesnaestini finala nakon dramatičnog poraza u samoj završnici protiv Portugala (2-1), reakcije na sudačke odluke tijekom utakmice još uvijek su aktualna tema. Šef Fifinih sudaca Pierluigi Collina komentirao je novu tehnologiju koja se primjenjuje na ovogodišnjem Mundijalu, a onda i detaljno opisao spornu situaciju zbog koje su 'vatreni' ispali s turnira.

Podsjetimo, u skoku za loptom bio je Igor Matanović, dok se iza njega, u nedozvoljenoj poziciji, nalazio Mario Pašalić. Činilo se da je lopta prošla pokraj Matanovićeve glave, a onda se odbila od portugalskog braniča Renata Veige do Pašalića. On je zatim proslijedio loptu na drugu vratnicu, gdje ju je Gvardiol pospremio u mrežu. VAR je poništio gol za izjednačenje.

Foto: KEVIN SOUSA

- Grafikon je ovdje bio vrlo jasan. Vidi se skok u trenutku kad lopta dodiruje glavu hrvatskog napadača, potom ravna crta, pa novi skok kad lopta pogađa leđa portugalskog braniča - izjavio je Collina u intervju za Gazzettu dello Sport.

- Sustav ne registrira kontakt s kosom, stoga je zabilježeni skok posljedica kontakta lopte s glavom - dodatno je objasnio.

Obrazložio je kako Fifa puno ulaže u razvoj tehnologije, ali se nada kako će se ista što manje koristiti, a osvrnuo se i na mišljenja da VAR uništava nogomet.

- Ulažemo milijune i nadamo se da će taj novac biti 'bačen'. To bi značilo da su suci dobro odradili posao i da im tehnologija nije trebala. Tvrdnja da tehnologija ubija emocije povijesna je neistina. Igrač slavi kada postigne pogodak, a ako je pogodak potvrđen, slijedi još jedno slavlje. Ako je poništen, slavi suparnička momčad - rekao je.