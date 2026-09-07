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Colo Colo će zgradu mladog pogona nazvati po Mirku Joziću! Hrvatski trener će otići u Čile

Piše HINA,
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Colo Colo će zgradu mladog pogona nazvati po Mirku Joziću! Hrvatski trener će otići u Čile
Zagreb: Dolazak poznatih na komemoraciju za Vlatka Markovi?a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Colo Colo želi Mirku Joziću uklesati ime u povijest; Casa Alba će se preimenovati u Mirko Jozić! Čileanci spremaju spektakl za trenera koji je s klubom osvojio Copu Libertadores prije 35 godina

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Čileanski nogometni klub Colo Colo želi odati posebno priznanje hrvatskom treneru Mirku Joziću tako što bi svoju Casa Albu, objekt u kojem djeluju mlađe klupske selekcije, preimenovao i nadjenuo mu njegovo ime, rekao je predsjednik tvrtke koja upravlja klubom Anibal Mosa.

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Umirovljeni Jozić bi ovaj tjedan trebao otputovati iz Splita u Čile na obilježavanje 35. obljetnice najvećeg uspjeha u povijesti Colo Cola, osvajanja Cope Libertadores. Colo Colo je 1991. pod Jozićevim vodstvom postao jedini čileanski klub koji je osvojio naslov južnoameričkog prvaka.

- Želimo ostaviti nešto uklesano u kamen kada je riječ o imenu Mirka Jozića. Bilo je nekoliko ideja, kako iz našeg kluba tako i od nekih igrača, a mi smo predložili da se Casa Alba preimenuje u Mirko Jozić, rekao je Mosa u obraćanju lokalnim medijima.

On smatra kako Jozićev doprinos klubu nadilazi jednu utakmicu, teren ili svlačionicu.

- Vjerujemo da Casa Alba odražava vrijednosti i povijest kluba. Neki su govorili da nazovemo teren broj dva njegovim imenom, drugi su predlagali svlačionicu, ali mi smatramo da Mirko Jozić nije vezan samo uz jedan teren ili jednu svlačionicu. On predstavlja cijelu instituciju, rekao je Mosa.

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Casa Alba je rezidencija izgrađena 2007. u kojoj žive i treniraju igrači iz podmlatka. 

- Ne smijemo zaboraviti da je on stigao u omladinski pogon. Mlađe kategorije srce su ove institucije i one su u trenucima kada je klub imao problema uvijek pomagale da se on podigne. Bila bi nam velika čast provesti ovo priznanje i Casa Albi dati ime Mirka Jozića, dodao je.

Jozić je 1987. u Čileu kao izbornik osvojio Svjetsko prvenstvo s mladom reprezentacijom Jugoslavije do 20 godina, za koju su nastupali hrvatski nogometaši Zvonimir Boban, Davor Šuker, Robert Prosinečki, Robert Jarni, Igor Štimac i Dubravko Pavličić.

Iste godine u Colo Colo ga je doveo poduzetnik hrvatskog podrijetla Peter Dragičević, koji je tada bio predsjednik kluba. Jozić je najprije radio s mladim uzrastima, a od 1990. do 1993. vodio je prvu momčad.

Bio je prvak Čilea (1990., 1991. i 1993.), pobjednik Cope Libertadores (1991.), južnoameričkog Kupa pobjednika kupova (1992.) i osvajač Interameričkog kupa (1992.) tijekom četiri godine provedene u klubu.

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Najtrofejnijeg trenera u povijesti Colo Cola očekuje niz događanja u Santiago de Chileu posvećenih povijesnoj generaciji iz 1991. Jedno od njih bit će svečanost u kazalištu Teatro Caupolican, gdje će sudjelovati u razgovoru s čileanskim komičarem i klupskim direktorom za odnose s javnošću.

Poseban doček predviđen je i na stadionu Monumental 13. rujna, kada će Colo Colo igrati protiv Deportes Concepciona.

- Vrati se svojoj kući, poručio mu je predsjednik kluba Edmundo Vallardes.

- Nadam se da će to biti veliko slavlje. Zaslužuje priznanje zajedno s cijelom generacijom. Nadamo se da će se okupiti tisuće ljudi, dodao je.

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Jozić je uoči dolaska zahvalio klubu i navijačima na pozivu.

- Nadam se da ćemo svi zajedno proslaviti ovaj veliki događaj punim plućima i s ljubavlju prema Colo Colu, poručio je Jozić.

Colo Colo, osnovan prije 101 godinu u glavnom gradu Santiagu nosi ime po poglavici naroda Mapuche, koji danas živi u Čileu i Argentini.

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