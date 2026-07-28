Junak SP-a stigao u čileanski Colo-Colo, a onda hladan tuš

Vozinha, 40-godošnji vratar bio je jedna od najljepših priča nedavno završenog Svjetskog prvenstva. Predvodio je Zelenortske Otoke do povijesnog plasmana u nokaut fazu, gdje je njegova reprezentacija pružila snažan otpor Argentini i ispala tek nakon produžetaka.

Njegove odlične izvedbe nisu prošle nezapaženo pa je, unatoč tome što je već bio na pragu završetka karijere, dobio najveći ugovor u životu. Prije nekoliko dana potpisao je za čileanski Colo-Colo, gdje će zarađivati oko 25.000 eura mjesečno, gotovo tri puta više nego što je iznosila njegova dosadašnja najveća plaća od 9.000 eura.

Foto: SODIQ ADELAKUN

Nakon potpisa ugovora, uslijedio je hladan tuš. U klubu su mu objasnili da na dresu neće moći nositi nadimak 'Vozinha', pod kojim ga poznaje cijeli nogometni svijet. Naime, propisi u čileanskom nogometu nalažu da igrači na dresovima mogu imati isključivo prezimena, a ne nadimke. Budući da se vratar zapravo zove Josimar Jose Evora Dias, na njegovim će leđima stajati prezime 'Dias'.

Jedina mogućnost da ipak nastupa s natpisom 'Vozinha' bila bi posebna dozvola Čileanskog nogometnog saveza. Takve su iznimke dosad vrlo rijetko odobravane, no čileanski mediji pišu da će Colo-Colo zajedno s vratarom podnijeti zahtjev jer vjeruju da bi dresovi s njegovim prepoznatljivim nadimkom bili znatno traženiji među navijačima.

Emocije su bile vidljive već tijekom predstavljanja. Vozinha nije uspio sakriti suze jer je priznao da je nakon Svjetskog prvenstva ozbiljno razmišljao o završetku karijere, a umjesto toga dobio je najveći ugovor svog života.