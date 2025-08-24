Como pobijedio u prvom susretu sezone. Baturina ostao na klupi

Nogometaši Coma pred svojim su navijačima pobijedili rimski Lazio s 2-0 u prvoj utakmici nove sezone talijanske Serie A, a Fiorentina je ispustila pobjedu odigravši 1-1 na gostovanju kod Cagliarija.

Trener Coma Cesc Fabregas je izostavio hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu iz početnog sastava te ga nije koristio u ovom dvoboju, u kojem su mu pobjedu donijeli Grk Douvikas (47) i Argentinac Paz (73).

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport /

Nekadašnji kapetan Rijeke Ivan Smolčić je za Como zaigrao od 70. minute, dok je Toma Bašić ostao na klupi za pričuve Lazija.

Fiorentina je u Cagliariju povela u 68. minuti golom Mandragore i sve do četvrte minute sučevog dodatka imala tri boda u rukama. No, Luperto je izjednačio i donio bod domaćoj momčadi. Za Fiorentinu je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativni stoper Marin Pongračić.