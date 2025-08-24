Obavijesti

Como pobijedio u prvom susretu sezone. Baturina ostao na klupi

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport /

Como je golovima Douvikasa i Paza stigao do pobjede nad Lazijom, ali Cesc Fabregas je Baturinu ostavio na klupi za pričuve. Za Como je do 70. minute igrao Ivan Smolčić

Nogometaši Coma pred svojim su navijačima pobijedili rimski Lazio s 2-0 u prvoj utakmici nove sezone talijanske Serie A, a Fiorentina je ispustila pobjedu odigravši 1-1 na gostovanju kod Cagliarija

Trener Coma Cesc Fabregas je izostavio hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu iz početnog sastava te ga nije koristio u ovom dvoboju, u kojem su mu pobjedu donijeli Grk Douvikas (47) i Argentinac Paz (73).

CALCIO - Serie A - Como 1907 vs SS Lazio
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport /

Nekadašnji kapetan Rijeke Ivan Smolčić je za Como zaigrao od 70. minute, dok je Toma Bašić ostao na klupi za pričuve Lazija.

Fiorentina je u Cagliariju povela u 68. minuti golom Mandragore i sve do četvrte minute sučevog dodatka imala tri boda u rukama. No, Luperto je izjednačio i donio bod domaćoj momčadi. Za Fiorentinu je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativni stoper Marin Pongračić.

