UFC potvrdio datum Conorova povratničkog meča s Poirierom

<p>Kontroverzni, ali publici atraktivni Irac <strong>Conor McGregor </strong>vraća se u kavez skoro godinu dana nakon prošle borbe. Protivnik bi mu trebao biti <strong>Dustin Poirier</strong>, kojeg je već ranije u karijeri nokautirao. Ako dogovori negdje ne zapnu, ovi bi se borci trebali boriti 23. siječnja na UFC-u 257.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: McGregorov viski Proper Twelve</strong></p><p>Irac je nokautirao Poiriera u prvoj rundi 2014., a ta borba odvijala se u okviru perolake kategorije. Poirier se nakon te borbe borio čak 12 puta te izgubio samo od prvaka Khabiba Nurmagomedova i Michaela Johnsona, ali zato prebio i neka velika imena (Pettis, Gaethje, Alvarez, Holloway). Conor je, s druge strane, odradio osam borbi (šest pobjeda i porazi od Diaza i Khabiba), ali se i u međuvremenu stigao posvetiti i svom drugom sportu, boksu.</p><p>Šef UFC-a Dana White za objavio je da će se McGregor i Poirier 'boriti 23. siječnja na Fight Islandu (Abu Dhabi) ako sve bude išlo kako je planirano'.</p><p>Podsjetimo, borci su nakon prvog meča ostali u vrlo dobrim odnosima pa je tako Conor pozvao Dustina da u Dublinu odrade humanitarni meč, a da će on platiti sve troškove za njega, njegovu obitelj i stručni stožer. No u cijeloj toj priči zaboravili su Danu Whitea, koji sigurno nije htio ostati bez postotka u atraktivnoj predstavi ovih boraca.</p><p>Conor je zadnji put u lipnju, što mu je bio četvrti put u tri godine, objavio umirovljenje od MMA, ali čini se da ipak ima još štogod pokazati publici. </p><p>Uloga u ovoj borbi sigurno neće biti pojas u perolakoj kategoriji jer Dana White računa na to da se vraća Khabib Nurmagomedov makar za još jednu borbu.</p>