Osuđeni silovatelj Conor McGregor opet će se boriti. Nastupat će u Bijeloj kući...

MMA: UFC 264-McGregor vs Poirier | Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Irac je zadnju borbu odradio u srpnju 2021. godine, bio je optužen za silovanje, a sada će nastupati na jubilarnoj 250. proslavi američke nezavisnosti u Bijeloj kući u lipnju sljedeće godine

U lipnju sljedeće godine u dvorištu Bijele kuće održat će se UFC spektakl povodom 250 godina američke nezavisnosti. Iako je mjesto održavanja UFC-a u najmanju ruku neobično, očekuje se dolazak najvećih zvijezda. Spominje se povratak Jona Jonesa (38), a u oktagon će se vratiti Conor McGregor (37), poznati irski borac i osuđeni silovatelj.

Irac više nije aktualni borac jer nije dio UFC-ovog anti-doping programa, ali potvrdio je svoj dolazak na svečanost u Bijeloj kući. Tako će se Irac naći u kavezu nakon gotovo pet godina od posljednje borbe. 

Prema pisanju britanskog Daily Maila, McGregor je postigao dogovor s predsjednikom UFC-a Danom Whiteom (56) koji je viđen u službenoj predsjedničkoj rezidenciji prošlog mjeseca kako bi predstavio ideju o MMA spektaklu. White je potvrdio kako će biti oko 5 000 navijača oko oktagona, a oko 85 000 ljudi će moći gledati borbe iz prostora za gledanje.  

- Imam osam mjeseci do te borbe i sve okrećem priprema za borbu na priredbi u Bijeloj kući. To je operacija u trajanju šest mjeseci i moj potpuni fokus je sad na tome. Puno je toga na kocki, ali sam i jako uzbuđen - rekao je McGregor za MMA Fighting. 

McGregorova zadnja borba bila je u srpnju 2021. protiv Dustina Poiriera kada je slomio nogu. Od tada se nije borio, ali je bio u centru pažnje zbog raznih skandala. Prošle godine je proglašen krivim za silovanje, ali s obzirom na to da se radilo o privatnoj tužbi koju je podigla Nikita Hand, nije završio iza rešetaka. Nakon skandala ostao je bez većine spozora...

