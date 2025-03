Coppitelli: 'Nije prvi put da smo imali problema s ovim sucem'

Osijek je izgubio u Kranjčevićevoj kod Lokomotive. 'Lokosi' su razbili Osječane 3-0, koji su pred sam kraj prvog poluvremena ostali bez isključenog kapetana Vedrana Jugovića.

Trener 'bijelo-plavih' Federico Coppitelli doživio je peti ligaški poraz u nizu, poraze je tek nakratko prekinuo trijumf nad Dinamom u Kupu.

- Žao mi je navijača, kluba i mojih igrača. Previše je to poraza, suosjećam s njima. Dali smo sve od sebe, ali ovo su trenuci u sezoni kad sve što može loše krenuti, krene. Mislim da smo u prvom poluvremenu bili bolji. Imali smo dobre šanse, ali ovo nije prvi puta da imamo problema s ovim sucem - rekao je talijanski stručnjak nakon utakmice pa nastavio:

- No, ja ne treniram suce, o njima će netko drugi govoriti, ja se mogu komentirati samo moje igrače. Sad se moramo okrenuti Varaždinu, za nas je to finale Lige prvaka. Otkaz? Normalno je da me to pitate i nije mi problem odgovoriti. Moramo analizirati u kojem trenutku se nalazimo i što radimo. Da smo danas pobijedili, bili bismo četvrti i u polufinalu Kupa.

Susret u Kranječevićevoj sudio je Antonio Melnjak iz Rijeke. Pomoćnici su mu bili Luka Pajić i Bruno Geller dok su u VAR sobi sjedili Ivan Bebek i Ivan Mihalj.