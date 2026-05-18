Moj povratak na teniski teren bit će baš na humanitarnom turniru Marina Čilića, nadam se da ću biti u koliko-toliko okej formi, najavio je proslavljeni hrvatski tenisač
Ćorić u novim problemima. Evo kad bi se trebao vratiti tenisu: 'Nažalost, osjetio sam tegobe'
Proslavljeni hrvatski tenisač Borna Ćorić (29) posljednjih je godina, nažalost, više vremena proveo na oporavku od ozljeda nego tamo gdje mu je mjesto, na teniskim terenima. Osvajač Mastersa u Cincinnatiju i nekoć 12. tenisač svijeta nakon dugo se vremena pojavio u javnosti ovog ponedjeljka, na konferenciji za medije u organizaciji njegovog kolege Marina Čilića.
Ćorić se, podsjetimo, oporavlja od operacije ramena. Iako je njegov prvotni plan bio povratak terenima ovog svibnja, točnije, na Challengeru u Zagrebu prošlog tjedna, do toga nije došlo jer je Borna doživio novi problem.
- Zasad je plan još par tjedana jako teške i jako dosadne rehabilitacije. Nadam se da bi možda na kraju godine mogao početi s nekim turnirima i igrati sljedeću godinu - rekao je Ćorić te nastavio...
- Nažalost, osjetio sam neke male tegobe kada sam počeo ponovno igrati. Mislim da je to sad iza mene i da smo našli pravi put, ali trebam još malo vremena.
Ćorić je izvan pogodona od lanjskog kolovoza, kada je izgubio u prvom kolu US Opena od Jirija Lehečke. Tenisu će se, barem u jednom pogledu, vratiti na Čilićevom humanitarnom turniru koji će se održati 12. srpnja u Karlovcu.
- Moj povratak na teren bit će baš na ovom turniru, nadam se da ću biti u koliko-toliko okej formi, možda bih trebao nabaviti nekog dobrog partnera preko veze - zaključio je Ćorić kroz smijeh.
