Ćorluka: Ljudi nas gledaju kao velesilu, bit ćemo opasni svima

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Trening nogometaša hrvatske nogometne reprezetacije | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Igračima i izborniku sve pohvale što su doveli reprezentaciju do ovih visina. I u ovoj grupi ćemo biti opasan suparnik svima i pokušat ćemo proći u četvrtfinale, rekao je pomoćnik Zlatka Dalića

Hrvatska je saznala svoje suparnike u petom izdanju Lige nacija, a prve dojmove podijelio je pomoćnik izbornika Vedran Ćorluka

- Dosta teška grupa, s obzirom na Španjolsku i Englesku koji su među glavnim favoritima natjecanja. Ipak, možemo biti zadovoljni jer ćemo igrati protiv jakih protivnika. Igrači to vole, treneri to vole i sigurno ćemo se dobro pripremiti. Parirat ćemo im kao i dosad u prijašnjim utakmicama. 

Igači u inspekciji terena uoči početka kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Crne Gore za Svjetsko prvenstvo
Igači u inspekciji terena uoči početka kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Crne Gore za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jeste li imali kakvih želja?

- Nismo dugo igrali s Njemačkom pa je to bila neka želja, ali što je tu je. S Englezima se susrećemo ubrzo i neće tu biti nepoznanica. 

Llorente je istaknuo Hrvatsku kao jednog od favorita natjecanja?

- To jako puno znači, vidi se koliki ugled ima hrvatska reprezentacija u svijetu i kako nas gledaju ljudi ovdje, kao jednu velesilu. Igračima i izborniku sve pohvale što su doveli reprezentaciju do ovih visina. I u ovoj grupi ćemo biti opasan suparnik svima i pokušat ćemo proći u četvrtfinale - zaključio je Ćorluka. 

OSTALO

