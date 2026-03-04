Corriere: Modrić i Milan ostaju bez trenera. Žele ga Madriđani?

Massimiliano Allegri mogao bi napustiti Milan. Interes za talijanskog trenera iskazao je Real Madrid koji ozbiljno razmatra njegov dolazak. Allegriju ugovor na klupi Milana vrijedi do kraja lipnja 2027. godine piše talijanski list Corriera dello Sport. Predsjednik Reala Florentino Perez navodno nije zadovoljan učinkom Alvara Arbeole koji je na klupi zamijenio Xabija Alonsa. Uz Allegrija, spominje se i Jurgen Klopp, bivši trener Liverpoola koji trenutačno radi u RedBullu i ne razmišlja o povratku u trenerske vode. Talijan je klupu 'rosso-nera' preuzeo u svibnju prošle godine, a onda je u Milan doveo i Luku Modrića.

'Kraljevski klub' je već prije nekoliko godina pokazivao zanimanje za dovođenje Talijana na njihovu klupu. Prviputa su ga pokušali dovesti 2019. kada je ostvario odlične rezultate s Juventusom. Kao trener 'stare dame' osvojio je pet uzastopnih naslova prvaka Italije i četiri puta je podigao trofej Kupa, ali nije otišao u španjolski klub. Madriđani su ga ponovno pokušali dovesti dvije godine kasnije, kada su postigli dogovor o trogodišnjem ugovoru vrijednome 8,5 milijuna eura, ali cijeli posao je propao nekoliko dana prije potpisivanja. Allegrija je predsjednik 'stare dame' nagovorio da se vrati u Torino i započne svoj drugi mandat na klupi torinskog kluba.

Foto: Daniele Mascolo

Iako Allegri nikad nije radio izvan Italije, dva puta je bio u finalu Lige prvaka s Juventusom. Zanimljivo, oba finala igrali su protiv Real Madrida. Prvi put 2013. su izgubili 3-2, a onda su 2017- upisali poraz 4-1.

Talijanski list naglašava da Allegri trenutačno uživa na klupi Milana na koju se vratio nakon čak 11 godina. Nedavno je izjavio kako bi u crveno-crnom dresu mogao započeti dugo uspješno razdoblje, budući da ima naviku ostajati u klubovima nekoliko godina.

Milan je trenutačno na drugom mjestu Serie A s 57 bodova, a u nedjelju 8. ožujka od 20.45 sati na rasporedu je poznati Derby della Madoninna na San Siru. Momčad Maximiliana Allegrija traži pobjedu i smanjenje zaostatka za vodećim Interom. Prijenos utakmice je na Arena Sport 1.