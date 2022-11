Cosmi popljuvao sam sebe pa ustao i napustio presicu!

Rijeka je u krizi. Momčad igra loše, predzadnji su na tablici, svlačionica nema prirodnog igračkog lidera, dvije uzastopne pobjede ispale su iluzija, a nakon zadnjeg poraza (Istra na Rujevici prošlog tjedna) iskusni šef struke Serse Cosmi (64) je u eter emitirao izjavu:

- I ja sam se nadao da ću na travnjaku vidjeti 11 riječkih lavova, ali... Netko je rođen kao lav ili tigar, a netko kao, štajaznam, paun. Ni Mourinho ne bi izvukao više iz ovih igrača. Izdržimo još do pauze pa onda šaljemo sve u ku*ac i mijenjamo priču!

Na subotnjoj press-konferenciji, dan uoči gostovanja u Varaždinu, stao je ispred predstavnika riječkih medija pa isukao jednu molbu i onda krenuo u monolog.

- Molim vas, 'ajde danas bez pitanja za mene. Samo danas nek bude tako, molim vas. Ističem: nije manjak poštovanja prema vama. Jednostavno vas molim da mi sad izađete u susret, može? - pitao je Talijan pa krenuo u monolog:

- Vjerujem da u ovom trenutku nije vrijeme za puno priče. Naši navijači, ljudi u klubu i svi koji vole Rijeku više su i umorni od priča. S punim pravom. Žele vidjeti djela. Ne treba nam priča i alibiji. Primljen sam u Rijeci fantastično. Jako mi se svidjelo poštovanje koje sam dobio. To mi daje ideju da sam na pravom mjestu. I sportski i u svakom drugom smislu. Odmah sam vidio i kako me težak posao čeka. Puno posla, na terenu i što se tiče glava igrača. Posao koji smo ja i moji suradnici dosad obavili smatram pozitivnim. Ali napravio sam jednu pogrešku! Mislio sam, nakon dvije pobjede na uvjerljiv način da smo dosegnuli razinu s kojom možemo do kraja ovog dijela sezone igrati lakše, bolje i s više vedrine. To je bila moja pogreška. Trener mojeg iskustva trebao je predvidjeti probleme.

- Ali borit ću se jer to je moj karakter. I u Italiji su za mene stalno govorili da u najtežim situacijama izvučem najviše iz momčadi. Nikad me nije zanimala prosječnost, ni u poslu, ni privatno. I dalje sam uvjeren da se u Rijeci može napraviti vrhunski posao. Ispričavam se ako dosad nisam ispunio očekivanja, ako sam razočarao klub koji me pozvao i tim pozivom me učinio ponosnim. Ispričavam se i navijačima i svim ljudima koje srećem i koji su puni pozitive prema meni. Odlučan sam vratiti Rijeku gdje joj je mjesto, povijesno i tradicijom. Toliko. Forza Fiume. Krepat ma ne molat! - rekao je Cosmi, manje-više sve na stoječki, bez da je sjeo i... Odšetao s press-konferencije.

Sastav, sustav, taktika, izostanci, procjena protivnika, reakcija momčadi kroz tjedan nakon domaćeg poraza u Derbiju della Učka... Ovaj put nije bilo dijaloga.

Cosmi je pristojno zamolio da se napravi iznimka i ne postavljaju mu se pitanja. Novinari koji prate Rijeku slegnuli su ramenima i rekli 'Okay, ako ti to nešto znači... Može'.

Kad je šef struke išetao iz press-centra pred mikrofonima je ostao reprezentativac Nediljko Labrović (23) pa ukratko podvukao:

- Svjesni smo posla koji nas čeka u nedjelju. Kvalitetan je Varaždin. Dužni smo prema našim navijačima ostvariti što bolji rezultat.

Kako se radilo ovog tjedna nakon trenerovih izjava da niste lavovi nego labudovi, da Istra ima bolje igrače od Rijeke, da će nakon zadnjeg jesenskog kola sve poslati u ku..c?

- Ovaj tjedan smo odradili na visokoj razini, svi smo dali svojih 100% i očekujem nedjeljni rezultat u skladu s tim.

Svi vi iz momčadi stalno ističete dobro ozračje među igračima, ali to se na travnjaku uopće ne vidi. Tamo gdje je najvažnije vi ne djelujete kao jedinstvena momčad.

- Nismo dovoljno homogeni na travnjaku, da. U svlačionici držimo pozitivno ozračje koliko god možemo, nadamo se da ćemo u nedjelju to pokazati na terenu. Varaždin igra jako dobar nogomet, nedostajat će im Teklić, da, ali puno toga ovisit će i o nama - rekao je Labrović.

