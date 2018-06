Costa je zabio iz čistog faula, a VAR rekao da je sve regularno!

Da je Diego Costa 'prljav' i agresivan napadač dobro znaju i ptice na grani, a kako to onda ne bi znali i svi stoperi diljem Europe, posebno oni protiv kojih ovaj naturalizirali Španjolac često igra.

Itekako dobro ga poznaje i Portugalac Pepe, no koliko god iskusan bio portugalski stoper, Costa ga je, uz veliku pomoć VAR-a, fino nasamario.

Foto: LUCY NICHOLSON

Faulčinom.

VIDEO

Diego Costa dances on the Portugal defenders and powers it home. What a goal. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/nk2eL8JgCk — Ahmar Khan (@AhmarSKhan) June 15, 2018

Igrala se 24. minuta susjedskog derbija u Sočiju kada je u jednom skolu Costa rukom po bradi opalio Pepea i srušio ga na pod. Rocchi je pustio igru da bi Costa u majstorskoj solo dionici uspio srediti ostale portugalske defenzivcije i savladati Ruija Patricija.

Oko sokolovo Mateo Beusan dao je svoj sud odmah na poluvremenu u HRT-ovoj emisiji Zabivaka.

- Vidimo da Pepe izbija loptu i nakon toga dolazi do lakta u vratu Pepea. Za mene je ovo prekršaj, bez obzira na njih četvoricu, VAR... On ne gleda loptu, tu je lakat direktno u laktu. I nakon igranja lopte može biti faul. Ovdje se vidi da on traži pomoć, oni kažu da idemo dalje. Ovo je prekršaj.

Tražili su Portugalci upotrebu VAR-a, VAR se pojavio i presudio u korist Španjolske...



Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.