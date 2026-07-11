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SLOMLJENA LEGENDA

Courtois šokirao Belgiju: Možda sam odigrao zadnju utakmicu...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
Courtois šokirao Belgiju: Možda sam odigrao zadnju utakmicu...
Foto: KIYOSHI MIO
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Šok u Belgiji! Courtois nakon poraza od Španjolske najavio pauzu od reprezentacije, a možda i oproštaj

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Belgija je izgubila od Španjolske 2-1 i tako završila svoj put na Svjetskom prvenstvu. Belgijanci su gubili pa izjednačili i dobro se držali, ali onda je jedan trenutak prelomio utakmicu. Golman Thibaut Courtois se ozlijedio, osjetio je kvadriceps pa mu je bilo teže ispucavati loptu, a onda ga je izbornik zamijenio.

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Foto: DANIEL COLE

Njegova zamjena, Senne Lammens, napravila je veliku grešku. Golmanu Manchester Uniteda ispala je lopta nakon što je obranio udarac Paua Cubarsíja, a Mikel Merino je odbijanac odbacio u mrežu u 88. minuti. Courtois je na kraju utakmice rekao kako je trebao ostati na golu, ali da mu je interes reprezentacije najvažniji. Zatim je malo šokirao belgijsku javnost.

- Želim uzeti pauzu od reprezentacije, preskočiti Ligu nacija jer nije jako važna i vratiti se za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Ali to ovisi o savezu. Ako se oni s tim ne slože, ovo je možda bila moja zadnja utakmica za reprezentaciju - rekao je legendarni golman.

Čini se kako je Courtois čvrsto odlučio i sada je sve na Savezu. Ima 34 godine, što nije blizu mirovine, pogotovo za golmane koji brane sve dulje, ali ovaj ga je poraz ispraznio. Ostaje za vidjeti što će donijeti budućnost.

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