Čovjek koji je spasio Hajduk od blamaže u Kupu: 'Radio sam za Dinamo, a oduvijek sam bio fer'

Četvrtfinalna utakmica Hrvatskog kupa između Rijeke i Hajduka dugo će ostati upamćena. Branitelj naslova izborio je finale nakon spektakularne završnice i sudačke nadoknade od čak 20 minuta, u kojoj smo vidjeli gol Hajduka za vodstvo od 2-1 prije nego što su Fruk i Rukavina zatresli Silićevu mrežu za nevjerojatni preokret. A jako je malo nedostajalo da cijela priča završi prije nego što je uopće počela.

Naime, Hajduk je uoči utakmice objavio početnih 11, a među njima je bio i novopridošli Dario Marešić, koji je stigao iz Istre 1961 tijekom zimskog prijelaznog roka. Marešić je nastupao za Puljane u ranijoj fazi Kupa, zbog čega nije imao pravo nastupa na Rujevici.

I to su previdjeli svi u Hajduku. Ali ne i Josip Brezni, koji je više od dva desetljeća radio kao povjerenik za Hrvatsku nogometnu ligu. Brezni se prošle godine povukao u mirovinu, ali i dalje je aktivan u hrvatskom nogometu kao član povjerenstva za Hrvatski kup. I u četvrtak je prvi prepoznao kako u Hajduku rade ogromnu pogrešku.

Zagreb: Josip Brezni, dugogodišnji povjerenik HNL-a, otišao je u mirovinu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Pogrešku koja bi, da je Marešić istrčao na travnjak, značila automatsku pobjedu Riječana od 3-0. Ipak, do toga nije došlo, a Brezni je za Index potvrdio kako je deset godina radio u Dinamu i kako nije prvi put reagirao zbog ovog pravila.

- Točno je da sam radio u Dinamu, ali do 1993. Od 2003. sam bio povjerenik HNL-a, a u ligi sam radio 22 godine. Perspektiva navijača je jedna, a ja sam kao dužnosnik uvijek imao fer i korektne odnose sa svim klubovima. Uvijek sam radio to kada bih primijetio, nije mi ovo prvi put. Intervenirao bih i upozorio - poručio je Brezni.