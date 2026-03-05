Obavijesti

Sport

Komentari 3
JOSIP BREZNI

Čovjek koji je spasio Hajduk od blamaže u Kupu: 'Radio sam za Dinamo, a oduvijek sam bio fer'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 6 min
Čovjek koji je spasio Hajduk od blamaže u Kupu: 'Radio sam za Dinamo, a oduvijek sam bio fer'
2
Zagreb: Josip Brezni na odlasku iz HNS-a nakon 14. redovite sjednice | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Brezni se prošle godine povukao u mirovinu, ali i dalje je aktivan u hrvatskom nogometu kao član povjerenstva za Hrvatski kup. I u četvrtak je prvi prepoznao kako u Hajduku rade ogromnu pogrešku

Admiral

Četvrtfinalna utakmica Hrvatskog kupa između Rijeke i Hajduka dugo će ostati upamćena. Branitelj naslova izborio je finale nakon spektakularne završnice i sudačke nadoknade od čak 20 minuta, u kojoj smo vidjeli gol Hajduka za vodstvo od 2-1 prije nego što su Fruk i Rukavina zatresli Silićevu mrežu za nevjerojatni preokret. A jako je malo nedostajalo da cijela priča završi prije nego što je uopće počela.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
83
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naime, Hajduk je uoči utakmice objavio početnih 11, a među njima je bio i novopridošli Dario Marešić, koji je stigao iz Istre 1961 tijekom zimskog prijelaznog roka. Marešić je nastupao za Puljane u ranijoj fazi Kupa, zbog čega nije imao pravo nastupa na Rujevici.

I to su previdjeli svi u Hajduku. Ali ne i Josip Brezni, koji je više od dva desetljeća radio kao povjerenik za Hrvatsku nogometnu ligu. Brezni se prošle godine povukao u mirovinu, ali i dalje je aktivan u hrvatskom nogometu kao član povjerenstva za Hrvatski kup. I u četvrtak je prvi prepoznao kako u Hajduku rade ogromnu pogrešku.

Zagreb: Josip Brezni, dugogodišnji povjerenik HNL-a, otišao je u mirovinu
Zagreb: Josip Brezni, dugogodišnji povjerenik HNL-a, otišao je u mirovinu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Pogrešku koja bi, da je Marešić istrčao na travnjak, značila automatsku pobjedu Riječana od 3-0. Ipak, do toga nije došlo, a Brezni je za Index potvrdio kako je deset godina radio u Dinamu i kako nije prvi put reagirao zbog ovog pravila.

- Točno je da sam radio u Dinamu, ali do 1993. Od 2003. sam bio povjerenik HNL-a, a u ligi sam radio 22 godine. Perspektiva navijača je jedna, a ja sam kao dužnosnik uvijek imao fer i korektne odnose sa svim klubovima. Uvijek sam radio to kada bih primijetio, nije mi ovo prvi put. Intervenirao bih i upozorio - poručio je Brezni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026