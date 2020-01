CR po objavi zaradi bogatstvo: Prvi s 200 mil. Insta pratitelja

Nakon mnogo rekorda na terenu, Cristiano Ronaldo (24) nastavlja s rušenjem rekorda i na drugim područjima. U karijeri je već zaradio i više nego dovoljno za nekoliko pristojnih života, a kad jednom odluči otići s nogometnih terena, njegova zarada neće biti ništa slabija.

Cristiano je i svojevrsni Instagram influencer, a od plaćenih reklama zarađuje čudesne svote. Prema istraživanju Instagram marketing kompanije Hopper HQ, Ronaldo od jedne sponzorirane objave zaradi oko 900 tisuća eura, dok mu 'obična' objava donosi pola tog iznosa. Kako koji dan, neki put ima i dvije do tri objave, od čega je barem jedna plaćena i to je to - skoro dva milijuna eura dnevno su u džepu samo od Instagrama!

Na listi najpraćenijih ljudi je već neko vrijeme vodeći, dok je ispred njega samo Instagram profil samog Instagrama.

Instagram (@Instagram): 330 mil. pratitelja Cristiano Ronaldo (@cristiano): 200 mil. pratitelja Ariana Grande (@arianagrande): 172 mil. pratitelja Dwayne Johnson (@therock): 169 mil. pratitelja Selena Gómez (@selenagomez): 166 mil. pratitelja Kylie Jenner (@kyliejenner): 158 mil. pratitelja Kim Kardashian (@kimkardashian): mil. pratitelja Lionel Messi (@leomessi): 141 mil. pratitelja Beyoncé (@beyonce): 138 mil. pratitelja Neymar (@neymarjr): 131 mil. pratitelja

U Juventusu otprilike zarađuje 650 tisuća eura tjedno, tako da je njegov 'pravi' izvor zarade zapravo - Instagram!? Tako da, Cristiano zna posao i izvan terena, a sigurno je da će broj njegovih pratitelja samo rasti...