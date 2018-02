Cristiano jači i od lasera: Zabio 100. i 101. gol za Real u LP-u!

Cristiano Ronaldo gotovo da nije mogao odabrati bolji trenutak da zabije jubilarni 100. gol za Real Madrid u Ligi prvaka. A potom i 101. Portugalac je donio preokret Madriđanima u pobjedi protiv PSG-a 3-1, u prvoj utakmici osmine finala.

Prvo je postigao gol za 1-1 u 45. minuti iz penala nakon što je Giovani Lo Celso neoprezno povukao Tonija Kroosa u šesnestercu Parižana. Uživo je to gledao hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Nisu Ronalda omeli ni laseri s tribina, ali ni činjenica što se lopta - izgleda - pomakla neposredno prije nego što ju je udario?!

Is Ronaldo the first player ever to score a penalty with a volley?!?#RealMadridPSG pic.twitter.com/x4wVJnhwPA