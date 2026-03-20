POSTOJI RAZLOG

Cristiano Ronaldo izostavljen s popisa portugalskog izbornika!

Piše Petar Božičević,
Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Kapetan Portugala ozlijedio se 28. veljače u dresu Al-Nassra, a radi se o ozljedi zadnje lože. Ronaldo je najbolji strijelac u povijesti Portugala sa 143 gola

Cristiano Ronaldo (41) izostavljen je s popisa portugalske reprezentacije za prijateljske utakmice protiv Meksika i SAD-a. Izbornik Roberto Martinez objasnio je razlog nepozivanja Ronalda. 

- Riječ je o lakšoj ozljedi mišića i vjerujemo da će se vratiti za tjedan ili dva. Sve što je Cristiano fizički postigao ove sezone pokazuje da je u sjajnoj formi - rekao je i potvrdio da njegov nastup na SP-u nije u opasnosti. 

Kapetan Portugala ozlijedio se 28. veljače u dresu Al-Nassra, a radi se o ozljedi zadnje lože. Ronaldo je najbolji strijelac u povijesti Portugala sa 143 gola. 

