Cristiano Ronaldo će u vrijeme Svjetskog prvenstva u Kataru (studeni-prosinac 2022.) imati navršenih 37 i pol godina, dok bi eventualnim nastupom na Mundijalu u Kanadi, Meksiku i SAD-u 2026. postao četvrti najstariji nogometaš na Svjetskim prvenstvima. Naravno, ako se netko drugi u međuvremenu ne probije na toj ljestvici.

Jučerašnji ždrijeb europskih kvalifikacija za Mundijal spojio je Italiju i Portugal što znači da jedna od dviju mega-reprezentacija neće vidjeti Katar sljedeće godine. Do međusobnog susreta će doći ako Talijani prođu Sjevernu Makedoniju, a Portugalci uspješno apsolviraju Tursku. Iako je portugalski izbornik Fernando Santos odbijao ikakve komentare o Italiji, izvjesno je da će do te utakmice doći.

A tad, tko zna! Portugal će biti domaćin utakmice, no na drugoj će se strani nalaziti europski prvak koji se, doduše, nije plasirao niti na prošlo Svjetsko prvenstvo. Ako se Portugalci ne plasiraju u Katar, to će vjerojatno značiti da je Cristiano Ronaldo odigrao svoje posljednje Svjetsko prvenstvo, što bi on teško podnio...

Perfekcionist, egoist, gol-mašina i ponajbolji nogometaš u povijest neodlazak u Katar doživio bi kao osobnu tragediju u smiraju karijere. Portugal u njegovoj eri nikada se nije propustio plasirati na Svjetsko ili Europsko prvenstvo, a on će do kraja karijere (sigurno) igrati u klubu koji igra Ligu prvaka! Pa makar morao bježati svako ljeto... Jednostavno, čovjek želi samo i isključivo - najbolje.

Istina, nepošteno je već pisati o susretu Portugala i Italije kao da Sjeverna Makedonija i Turska uopće ne postoje i da se ništa njih ne pita, no sve vodi ka susretu višestruko skupljih reprezentacija koje će u slučaju odlaska u Kataru biti i u užem krugu za osvajanje naslova.

Eh, sad. Cristiano Ronaldo u klupskom je nogometu već odavno osvojio 'sve što se može osvojiti', dok je na reprezentativnom planu najveći uspjeh doživio 2016. kada je Portugal u finalu Eura srušio Francusku. Tri godine kasnije Portugalci su osvojili i Uefa Ligu nacija, no to natjecanje nema ni približnu težinu Eura ili Mundijala. Najbliže trofeju visokom 36 centimetara, izrađenom od 18-karatnoga zlata i teškom 6,175 kilograma Portugalci su u Ronaldovoj eri najbliže bili u Njemačkoj 2006. kada su ih polufinalu porazili Francuzi s 1-0, dok ih je za broncu dobio domaćin s 3-1.

Naslov svjetskog prvaka uistinu bi bio vrhunac ionako blistave karijere portugalskog nogometaša i njegova vjerojatno posljednja nogometna želja. Tko zna, možda nas iznenadi i pojavi se u Srednjoj i Sjevernoj Americi 2026., a možda je već odigrao posljednji Mundijal...