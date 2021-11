Roberto Mancini preuzeo je izborničku stolicu Italije u svibnju 2018. nakon što je njegov prethodnik Luigi Di Biagio uspio nešto što je prije njega samo uspio još jedan talijanski izbornik - ne plasirati se na Svjetsko prvenstvo! E, pa sada bi se to moglo dogoditi i njemu! I to s aktualnim europskim prvacima... A možda se to dogodi ipak Fernandu Santosu koji s Portugalom još nije propustio veliko natjecanje. A možda i obojici...

Kako god, današnji je ždrijeb odlučio kako Katar sljedeće godine sigurno neće vidjeti i Portugal i Italija... Nijedni ni drugi nisu i ne mogu biti zadovoljni. Ali realno, sami su si krivi. Portugal je u posljednjem kolu kvalifikacija izgubio od Srbije, dok su Talijani svoju šansu za izravnim plasmanom u Katar prokockali još kolo ranije kada nisu uspjeli srušiti Švicarce. Doduše, imali su šanse u zadnjem kolu, ali tada nisu sami odlučivali o svojoj sudbini.

- Moglo je biti i malo lakše. I mi i Portugalci bi trebali pobijediti u polufinalu. A u finalu je sve otvoreno. Ipak, mi smo pozitivni i vjerujemo u sebe. Sjeverna Makedonija odradila je odlične kvalifikacije. Trebat ćemo odigrati dobru utakmicu. Portugalci? Mislim da bi i njima bilo drago da su nas izbjegli.

Talijani su kvalifikacijama imali velikih problema s realizacijom. Osim Cire Immobilea nemaju vrhunsku 'devetku'. Postoji opcija da dres 'azurra' na sebe odjene Brazilac Joao Pedro koji je u dresu Cagliarija u 13 nastupa u Serie A zabio osam golova i za još dva asistirao.

- Nismo još razgovarali o tome. On je zasigurno odličan napadač koji dobro poznaje talijanski nogomet. Ipak, nemojmo zaboraviti što su dečki napravili prije nekoliko mjeseci. Važno je za nas da nam svi budu na raspolaganju - zaključio je izbornik Italije.

I dok Mancini već razmišlja o Portugalcima, Fernando Santos odbio je komentirati taj potencijalni susret. Krenimo redom, tvrdi.

- Nema smisla razgovarati o Italiji. Fokusirani smo isključivo na pobjedu protiv Turske, a onda ćemo tek biti u finalu kvalifikacija.

Podsjetimo, Talijani će protiv Sjeverne Makedonije igrati kod kuće, no ključnu će utakmicu igrati u gostima...

- Uvijek je dobro igrati kod kuće. U ovoj fazi sezone, putovanje uvijek stvara probleme - rekao je izbornik portugalske reprezentacije koji se zatim okrenuo reprezentaciji protiv koje ga 'sigurno' čeka utakmica:

- Na početku ćemo se susreti s momčadi koja igra u 4-3-3 formaciji (s Turskom, op. a.). Moramo obratiti pozornost na način njihova igranja. To je momčad s jako dobrim i kvalitetnim igračima. Ne djeluju uvijek dobro kao kolektiv, no to je momčad koja može stvoriti velike probleme svojim protivnicima. Ipak, vjerujem da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo.