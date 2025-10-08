Cristiano Ronaldo postao je prvi nogometni milijarder, ostavio je Messija u prašini! Ovo su detalji

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo postao je prvi nogometni milijarder u povijesti, prema podacima poslovno-marketinškog portala Bloomberg. Četrdesetogodišnji Ronaldo je probio granicu od milijardu eura najnovijim produženjem ugovora sa saudijskim Al-Nassrom, vrijednim nešto manje od 360 milijuna eura. Bloomberg procjenjuje Ronaldovo bogatstvo na nešto više od 1,2 milijarde eura. Time je Portugalac jedini nogometaš koji je probio tu granicu prema Bloombergovom izračunu indeksa milijardera.

Nazvan po Ronaldu Reaganu, Ronaldo je između 2002. i 2023. zaradio preko 470 milijuna eura plaće. Također je potpisao desetogodišnji ugovor s Nikeom za gotovo 16 milijuna eura godišnje i druge sponzorstva s brendovima poput Armanija i Castrola, dodajući više od 150 milijuna eura neto vrijednosti. Njegov transfer u Al-Nassr 2023. donio mu je oko 172 milijuna eura godišnje neoporezive plaće i bonusa, plus pogodnosti uključujući bonus za potpisivanje ugovora od nešto više od 25 milijuna eura.

Dugo su on i Lionel Messi, s kojim se Ronaldo borio za titulu najboljeg nogometaša, zarađivali slične plaće. No dramatično su se razišli 2023. Ronaldovim preseljenjem u Saudijsku Arabiju, a Messijevim pridruživanjem Inter Miamiju u MLS-u. Ipak, Argentinac će nakon umirovljenja zaraditi udio u američkom klubu, što bi ga ponovno moglo izjednačiti s njegovim dugogodišnjim rivalom.

Prema Bloombergovom indeksu bogatstva, Messi je tijekom svoje karijere zaradio više od 515 milijuna eura plaće prije oporezivanja, uključujući 17,2 milijuna eura zajamčene godišnje plaće od 2023. Navodno također ima ugovor o podjeli prihoda s Appleom. Messijeva zajamčena plaća u posljednje dvije sezone iznosi samo oko desetinu Ronaldovog prihoda u istom razdoblju. Oba igrača imala su koristi od značajne inflacije plaća, koja daleko premašuje doživotnu zaradu prethodnih zvijezda poput Davida Beckhama, koji je zaradio oko 86 milijuna dolara prije umirovljenja 2013.

Bloomberg procjenjuje da je Ronaldo od klupskih ugovora između 2002. i 2023. zaradio oko 480 milijuna eura, a gotovo dvostruko više u nešto manje od tri godine u Saudijskoj Arabiji. Ronaldo također ima najviše pratitelja na društvenim mrežama među sportašima, s najnovijim brojkama od 660 milijuna.

