Cristiano Ronaldo ulazi u borilački sport! Postao je dioničar MMA organizacije

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena odlučio je proširiti svoje poslovno carstvo na neočekivan način. Cristiano Ronaldo, napadač saudijskog Al-Nassra i ikona svjetskog sporta, službeno je postao dioničar brzorastuće španjolske MMA organizacije Way of Warrior FC (WOW FC). Ova vijest odjeknula je poput bombe u sportskim krugovima, a potvrda je stigla izravno od portugalske superzvijezde putem društvenih mreža.

Ronaldo, koji je nedavno napunio 40 godina, ovim potezom ne ulazi samo u vlasničku strukturu jedne tvrtke, već postaje strateški partner Iliji Topuriji, aktualnom UFC prvaku u lakoj kategoriji i jednom od najpopularnijih boraca današnjice. Topuria, poznat pod nadimkom "El Matador", suvlasnik je WOW FC-a od kolovoza 2024. godine, a sada je dobio pojačanje koje bi ovu organizaciju moglo lansirati u sam svjetski vrh.

Foto: Michaela Stache

WOW FC se tijekom protekle godine etablirao kao neosporni lider na španjolskom tržištu mješovitih borilačkih vještina. Organizacija bilježi eksplozivan rast, a ulazak Ronalda u priču označava prekretnicu ne samo za tvrtku, već i za percepciju MMA sporta u široj javnosti. Portugalski as nije skrivao oduševljenje novim poslovnim pothvatom.

- Uzbuđen sam što mogu podijeliti velike vijesti: postat ću dioničar WOW FC-a! Dijelimo vrijednosti u koje doista vjerujem - disciplinu, poštovanje, otpornost i stalnu težnju za izvrsnošću. WOW FC gradi nešto jedinstveno i snažno, i ponosan sam što se pridružujem ovom projektu kako bih pomogao podići sport na višu razinu i inspirirao sljedeću generaciju - napisao je Cristiano Ronaldo na platformi X.

Ovo partnerstvo spaja dva svijeta – nogometni i borilački – na najvišoj mogućoj razini. Ronaldo je već godinama globalni brend, a njegov utjecaj na društvenim mrežama, gdje je prvi čovjek koji je probio granicu od 500 milijuna pratitelja, nemjerljiv je. Organizatori vjeruju da će upravo taj doseg biti ključan za širenje popularnosti WOW FC-a izvan granica Španjolske, posebice u Europi i na Bliskom istoku.

Reakcije iz borilačkog svijeta nisu izostale. Ilia Topuria, koji je svojim rezultatima u UFC-u već postao nacionalni heroj u Španjolskoj i Gruziji, srdačno je pozdravio novog partnera.

- Dolazak Cristiana Ronalda u WOW FC snažan je trenutak za sport. On predstavlja najviše standarde profesionalizma, napornog rada i globalne izvrsnosti. Zajedno ćemo MMA podići na nove visine i inspirirati sportaše i obožavatelje diljem svijeta da vjeruju da je sve moguće - stoji u službenom priopćenju koje prenosi organizacija.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Topuria je kasnije na društvenim mrežama bio i nešto osobniji, kratko poručivši Ronaldu: "Dobrodošao u obitelj, Cristiano."

Arturo Guillen, izvršni direktor WOW FC-a, naglasio je kako je ovo povijesni trenutak za njihovu organizaciju. Prema podacima tvrtke, posjećenost njihovih događaja porasla je za nevjerojatnih 400 posto u odnosu na prethodnu godinu, a prodaja ulaznica redovito premašuje 5000 gledatelja po priredbi. Njihovi se događaji distribuiraju u više od 170 zemalja, a s Ronaldom u kutu, te brojke mogu ići samo prema gore.

Iako je Ronaldo cijeli život posvetio nogometu, njegova strast prema borilačkim sportovima nije tajna. Još prije nekoliko godina, u razgovoru s boksačkom legendom Genadijem Golovkinom za dokumentarac "Paralelni svijet", Portugalac je priznao nešto što je iznenadilo mnoge njegove fanove.

- Igranje nogometa je moja strast, ali radije gledam druge sportove na TV-u. Između gledanja nogometne utakmice ili boksa ili UFC borbe, biram boks ili UFC - rekao je tada Ronaldo.

Otkrio je i kako je njegova ljubav prema boksu počela dok je igrao za Manchester United, gdje je jedan od trenera s njim redovito radio na fokuserima.

- Mislim da je vježbanje boksa korisno za nogomet jer izoštrava čula i uči te kretati se - dodao je.

Ta se strast nastavila i tijekom njegovog boravka u Saudijskoj Arabiji. Nedavno se našao u centru pažnje kada se družio s UFC zvijezdom Sharom Magomedovim u prostorijama Al-Nassra. Dvojac je inscenirao lažnu borbu koja je nasmijala obožavatelje, a Ronaldo je ruskom borcu potpisao dres, potvrđujući svoju povezanost s borilačkom zajednicom.

Ulazak u MMA biznis samo je jedan u nizu pametnih poteza portugalske zvijezde. Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo na oko milijardu dolara (cca 950 milijuna €), a unatoč godinama, i dalje je najplaćeniji sportaš svijeta. Prošle godine zaradio je oko 260 milijuna dolara od ugovora s klubom i sponzorima, a ove godine potpisao je novi ugovor sa saudijskim Al-Nassrom koji će tu brojku dodatno podebljati.

Ronaldov portfelj ulaganja izuzetno je raznolik i uključuje lance hotela, nekretnine, medijske tvrtke, modne brendove, a sada i ozbiljan udio u sportskoj organizaciji.