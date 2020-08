'Crna zvijer' nokautirala Rusa i skinula rekord: 'Moram obaviti veliku nuždu... Oh, pa što ima?'

Derrick Lewis (35) nokautirao je ruskog veterana Alekseja Olejnika (42) u drugoj rundi glavne borbe na priredbi u Las Vegasu. Postavio je rekord od najviše nokauta u teškoj kategoriji UFC-a (11) i opet imao 'dar govora'

<p>Znao je <strong>Derrick</strong> 'Crna zvijer' <strong>Lewis </strong>(35) da nema što tražiti u parteru s <strong>Aleksejem Olejnikom </strong>(42) te je na kraju uspio izbjeći sve pokušaje 'Udava' i došao do svoje 24. pobjede u karijeri nokautom na početku druge runde! </p><p>Od prvog zvona je Derrick krenuo agresivno i pokušao high kickom, a nakon toga je 'bacao bombe' te zapravo svakim udarcem pokušao nokautirati Rusa. Nakon što ga je pritisnuo uz kavez, Lewis je ipak završio na podu jer je Olejnik odlično iskoristio situaciju te je na podu pokušavao 'zaključati scarf hold', ali izdržao je Derrick do kraja runde.</p><p>Na nokaut nije trebalo dugo čekati. Pokušao je letećim koljenom ogromni Lewis i promašio, ali je praktički u letu spojio odlični desni kroše kojem se Olejnik nije nadao te ga srušio i dobru uzdrmao. Odmah je nastavio s udarcima u parteru i još ga nekoliko puta snažno udario u glavu, a sudac<strong> Herb Dean</strong> prekinuo je borbu.</p><p>Tako je Lewis došao do treće pobjede u nizu, a nakon dvije sudačke odluke, opet se vratio na slavlje prekidom. Joeu Roganu je prije dvije godine rekao nakon borbe kako je skinuo hlačice jer su mu 'm*da prevruća' te nastavio kako ga je nazvao Donald Trump i rekao da ga ne smije osramotiti i izgubiti od Rusa. A i ovaj je put bio bolji od Rusa i opet imao šou poslije borbe. </p><p>Dok je <strong>Paul Felder</strong> radio uvod u intervju nakon borbe, Lewis to baš nije primijetio i obznanio je nekome iz svog kuta, ali i cijelome svijetu, kako mora na wc.</p><p>- Moram obaviti veliku nuždu, čovječe! Oh, pozdrav, čujemo se, što ima? - rekao je Lewis pa nakon što se voditelj nasmijao nastavio s izjavom:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Filipa 'Nitra' Pejića</strong></p><p>- Odličan je osjećaj nakon što je on imao onu dobru polugu, bilo je to duboko i uopće nisam mogao disati, ali sam sve uspio preživjeti - rekla je 'Crna zvijer'.</p><p>Do velike je pobjede došao i <strong>Chris Weidman</strong> (36) koji je nakon pet poraza u posljednjih šest borbi slavio sudačkom odlukom protiv <strong>Omarija Akhmedova</strong> (32), dok je <strong>Jana Kunitskaja</strong> (30) također slavila protiv <strong>Julije Stolliarenko </strong>(27) jednoglasnom odlukom sudaca. Također, nitko nije oduševio Danu Whitea pa nije bilo bonusa za borbu večeri.</p><p><strong>Rezultati UFC Vegas 6</strong></p><p>Derrick Lewis pobijedio Alekseja Olejnika - TKO (R2, 0:21)</p><p>Chris Weidman pobijedio Omaria Akhmedova jednoglasnom sudačkom odlukom (29-27 x2, 29-28)</p><p>Darren Stewart pobijedio Makija Pitola gušenjem(giljotina) (R1, 3:41)</p><p>Yana Kunitskaya pobijedila Juliju Stoliarenko jednoglasnom sudačkom odlukom (30-26, 30-27 x2)</p><p>Beneil Dariush pobijedio Scotta Holtzmana - TKO (R1, 4:38)</p>