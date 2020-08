Vjerojatno je Olejnik za to vrijeme ve\u0107 dobio novi obrok te taj s dodatnim za\u010dinima nikad nije stigao do njega, 'Crna zvijer' nai\u0161la je na \u017eestoke kritike zbog svog postupka. Poznat je Lewis po tome da nakon nokauta pokazuje svojim protivnicima kako im je 'odrubio glavu', ali poznat je i po dobrim \u0161alama.

Degutantno: Lewis dobio hranu protivnika pa je pljunuo na nju

U glavnoj borbi UFC-ovog Fight Nighta 174 borit će se bivši izazivač za titulu teške kategorije Derrick Lewis (35) protiv ruskog veterana Alekseja Olejnika (43). 'Crna zvijer začinila' je pošiljku za Olejnika nešto prije borbe

<p>U UFC-ovom APEX centru gdje će se 15. kolovoza boriti <strong>Stipe Miočić </strong>(37) i <strong>Daniel Cormier</strong> (41), ovog će se vikenda održati Fight Night priredba koju također predvode teškaši - <strong>Derrick Lewis</strong> (35) i <strong>Aleksej Olejnik</strong> (43). 'Crna zvijer' Lewis opet je imao trenutak ludila jer je vrtićkom forom išao zeznuti svog protivnika. Organizatori su zabunom u njegovu sobu poslali i hranu za njegovog protivnika, a Amerikanac je to iskoristio.</p><p>- UFC mi je dao moju hranu, ali i Aleksejevu. Vjerujem da mu fale neki nutrijenti, ali vratit ćemo mu hranu jer je to jako važno za njega u zadnjem tjednu. Izgleda dobro, ali moje bi meso bilo jače pečeno. Ali dodat ćemo mu malo okusa - rekao je Lewis koji je zatim pljunuo na hranu namijenjenu protivniku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lewisova loša fora</strong></p><p>Vjerojatno je Olejnik za to vrijeme već dobio novi obrok te taj s dodatnim začinima nikad nije stigao do njega, 'Crna zvijer' naišla je na žestoke kritike zbog svog postupka. Poznat je Lewis po tome da nakon nokauta pokazuje svojim protivnicima kako im je 'odrubio glavu', ali poznat je i po dobrim šalama.</p><p>No, ovo nije bila jedna od njih. Zasigurno 'Boa Constrictor' neće biti sretan nakon što vidi ovaj video te će imati dodatnu motivaciju protiv Lewisa u oktogonu. Podsjetimo, Olejnik se bori nakon samo mjesec dane i pobjede protiv <strong>Fabricia Werduma</strong> (43) podijeljenom odlukom sudaca, dok se Derrick zadnji put borio u veljači protiv<strong> Ilira Latifija </strong>(37) i slavio jednoglasnom sudačkom odlukom.</p>