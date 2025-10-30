Obavijesti

ČEKA GA DUG OPORAVAK

Crnac se javio iz bolnice nakon teške ozljede: Vratit ću se s više gladi i odlučnosti, ovo je lekcija

Foto: Instagram

Ante Crnac, mladi napadač Norwicha, optimistično iz bolnice nakon teške ozljede. Operacija uspjela, vraća se jači i odlučniji, unatoč završetku sezone zbog ozljede križnih ligamenata

Mladi hrvatski nogometaš i napadač Norwich Cityja, Ante Crnac (21), oglasio se prvi put nakon teške ozljede i operacije prednjih križnih ligamenata. Svojim je pratiteljima na Instagramu poslao snažnu i optimističnu poruku izravno iz bolničkog kreveta u Londonu, pokazavši borbeni duh unatoč teškim trenucima.

Crnac je podijelio nekoliko fotografija, dvije iz bolničke sobe na kojima, unatoč svemu, s osmijehom pokazuje palac gore, te nekoliko potresnih trenutaka s terena kada se ozljeda dogodila. U emotivnoj objavi zahvalio je liječničkom timu na čelu s dr. Andyjem Williamsom, kao i obitelji, prijateljima.

- Proteklih nekoliko dana bili su jedni od najtežih u mojoj karijeri, ali zahvalan sam što je operacija dobro prošla - napisao je 21-godišnji napadač i poručio...

Foto: Instagram

- Svaki neuspjeh je lekcija i vjerujem da će me ovo putovanje učiniti jačim. Uskoro se vraćam, s još više gladi i odlučnosti.

Ova objava dolazi kao potvrda vijesti koje su potresle navijače Norwicha. Crnac je, naime, 21. listopada u utakmici protiv Derby Countyja doživio puknuće prednjih križnih ligamenata, što znači da je za njega ova sezona nažalost završena, a oporavak bi se mogao produžiti i na iduću.

Foto: Instagram

Ozljeda je velik udarac za mladića koji je u engleski klub stigao ovog ljeta iz poljskog Rakówa za impresivnih 11 milijuna eura i od kojeg su se očekivale velike stvari. Do trenutka ozljede nastupio je u svakoj prvenstvenoj utakmici, potvrđujući svoj status važne karike u momčadi.

