Imamo hendikep što u Rijeku idemo bez kartoniranih Doke, Steenvoordena i Krizmanića. Mislim da se tu neki propisi moraju mijenjati jer u zadnjem kolu nisu svi isti. Mi i Rijeka morali smo ginuti do samog kraja i igrati na rubu kartona, a neki su mogli igrati s rezervama. Trebalo bi brisati žute kartone, neka samo ostanu suspenzije po crvenima, rekao je predsjednik Gorice Nenad Črnko uoči prve utakmice nove sezone HNL-a.

Goričani stižu na gostovanje Rijeci, koja je u novu sezonu ušla uz pregršt noviteta. Imat će nimalo lagan zadatak, no nisu bez ambicija. Momčad iz Velike Gorice težak je protivnik za svakoga pa makar to bila i Rijeka na svojem terenu.

Črnko ističe kako momčad nije bitno drugačija u odnosu na kraj prošle sezone.

- Ako gledamo završnicu prošle sezone, nama iz prvih 11 nedostaje samo Špikić. Hamad i Mudrinski su nešto manje participirali. Svjesni smo da na tih nekoliko pozicija moramo krpati, a na kraju krajeva prijelazni rok traje do 31. kolovoza. Moramo biti svjesni da Gorica nije financijski moćna, a sada su igrači najskuplji. Na kraju dolaze oni nama cijenom prihvatljivi.

Mnogo bure bilo je oko odlaska Kristijana Lovrića. No, u Gorici, ističe njezin predsjednik, nemaju potrebe za prodajom.

- Lovrić ostaje do 2024. i to jedino trenutno mogu reći. Mi baziramo sve na njemu, Krizmaniću, Babecu, Steenvoordenu. Rekao sam im da smo financijski osigurani još dvije sezone zbog ranijih transfera i da nisu prioritet za prodaju. Da bi se netko prodao, mora se poklopiti puno toga, činjenica, ponuda. Bez obzira na sve natpise, Lovrić nije na prodaju i ponašamo se kao da ostaje do 2024. Ako se pojavi netko ozbiljan, uvijek možemo razgovarati i možemo se dogovoriti samo ako su sve tri strane zadovoljne - ističe.

Gorica je prošle sezone završila na petom mjestu i bila najveći gubitnik uzevši u obzir da je većinu vremena držala treće mjesto. Ove je spremna na iskorak što znači jedno od prve četiri pozicije.

- Mi se ne zavaravamo da smo top 4, ali imamo ambiciju malo se umiješati. Sigruno se nadamo da ćemo biti bolji nego prošle sezone i nadamo se da možemo uhvatiti četvrtu poziciju - rekao je trener Goričana Krunoslav Rendulić pa dodao:

- Rijeka je jako kvalitetna, sa sjajnim trenerom. To ne umanjuje našu ambiciju u ovoj utakmici. Naša ambicija je uvijek i svuda tri boda i uvijek ćemo ići na pobjedu. Ne ovisi uvijek o nama, tu je i protivnik, ali ne vidim razloga da bude drugačije.