Črnko prelomio nakon velike pobjede protiv Dinama: 'Više neću biti predsjednik Gorice'

Nenad Črnko je 2018. godine uveo Goricu u HNL i od tada ju pretvorio u stabilnog prvoligaša. Nekoliko puta izmaknulo im je mjesto u kvalifikacijama za Europu, rušili su Hajduk, Dinamo i Rijeku, a jedino što za njegova mandata nisu postigli jest pobjeda na Maksimiru. I bilo je tako do nedjelje navečer kada je škvadra Marija Carevića senzacionalno srušila 'modre' (2-1) u 6. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... 00:49 Boysi pjesmom ispratili igrače Dinama | Video: Hrvoje Tironi /24sata

I kao da je moralo tako biti, bio je to i kraj jedne velike epohe jer Nenad Črnko je odlučio napustiti poziciju predsjednika Gorice, što je objavio na društvenim mrežama samo nekoliko sati nakon velike pobjede. Klub će uskoro postati športsko dioničko društvo, netko drugi će ga zamijeniti u predsjedničkoj fotelji, no nije poznato hoće li ostati prisutan na nekoj drugoj funkciji.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Trebala je ova objava osvanuti tek koji dan kasnije, ali netko je gore htio da sve završi baš onako kako treba i da ova večer ostane kruna jednog razdoblja od punih 30 godina koliko sam proveo na čelu kluba. Gorica će kroz koji dan i službeno postati športsko dioničko društvo, a završetkom preoblikovanja ispisuje se i posljednja stranica sa kojom i ja slijedom navedenih okolnosti napuštam funkciju predsjednika kluba.

Gorica i Varaždin sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U svojoj povijesti nikad klub kojem sam bio na čelu nije ispao u niži stupanj natjecanja, a danas sam onako tiho pred utakmicu s Dinamom konstatirao da je ovo jedini klub i stadion u velikih 7 godina HNL-a na kojem nismo ostvarili pobjedu u službenoj utakmici. Netko je to gore čuo i pomogao da napravimo i taj posljednji korak, a da moj odlazak s čela kluba koji je u svakom segmentu ispunio moj život dobije i baš tu zvjezdicu koja se sanja u karijerama mnogih. I to je to.

Hvala svima koji su me trpjeli svih ovih godina, bilo je suza, znoja i osmjeha na licu, ali… i, kad sve zbrojim na kraju – vrijedilo je. Hvala navijačima, gradu, županiji, svim prijateljima kluba, sponzorima, medijima koji su nas zdušno pratili, sportskim prijateljima u cijeloj Hrvatskoj i van naših granica, mojim članovima Izvršnog odbora i Skupštini kluba, a najviše hvala radnoj zajednici, trenerima, akademiji, seniorima i ženskom nogometnom klubu koji su najzaslužniji što je Gorica danas, baš ovakva, ponosna!

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Čestitke igračima i treneru na prekrasnoj večeri i nečem što će doista ostati kao pečat za cijeli život. Novom vlasniku Gorice i budućem predsjedniku kluba Iliji Karamatiću želim da Gorica nastavi uzlaznom putanjom i u sljedećim godinama koje su pred nama. Moju podršku će imati i uvjeren sam da će Gorica biti još bolja.

Da sam mogao pripremiti scenarij svog odlaska s mjesta predsjednika, vjerujte da ne bih to složio bolje od ovog. Uvijek sam govorio da je u sportu najvažnije vjerovati i to se i danas potvrdilo. Hvala svima još jednom!"