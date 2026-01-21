Crnogorci: Neka kapetan Srbije sad proba igrati i za Hrvatsku

Kapetan srpske rukometne reprezentacije Mijajlo Marsenić na Europskom prvenstvu 2026. doživio je dva potpuno suprotna trenutka. U utakmici protiv Austrije postao je rekorder po broju nastupa za Srbiju na eurima, no taj je povijesni trenutak ostao u sjeni bolnog poraza koji je njegovu momčad izbacio s turnira, a njemu priskrbio žestoke kritike iz rodne Crne Gore.

Rekord u sjeni bolnog ispadanja

Srbija je u ključnoj utakmici za prolazak u drugi krug Eura izgubila od Austrije 26-25, što je uz pobjedu Njemačke nad Španjolskom značilo i kraj natjecanja. Upravo je u tom susretu iskusni pivot i kapetan momčadi, Mijajlo Marsenić, 21. put nastupio na europskim prvenstvima, prestigavši tako dotadašnje rekordere Petra Nenadića i Žarka Šešuma. Ipak, za slavlje nije bilo mjesta, a razočaranje nije krio ni sam kapetan.

​- Danas to nije bilo onako kako smo svi očekivali. Nevjerojatno razočaranje, jer smo podlegli pritisku. Protiv Njemačke nismo imali tu dozu pritiska kao danas, danas je bio pritisak pobjede i moranja. Nažalost, nismo se izdigli, prije svih ja, pa onda cijela ekipa - izjavio je Marsenić nakon utakmice.

Provokacije iz rodne Crne Gore

Dok su se u srpskom taboru zbrajali dojmovi nakon šokantnog ispadanja, u Crnoj Gori, gdje je Marsenić rođen u Beranama, neki su mediji iskoristili priliku za provokaciju. Sportski portal CGSport objavio je tekst koji je izazvao lavinu reakcija.

"Rođen u Beranama. Najteži poraz – od Crne Gore. Ne želi biti ‘seljačka ekipa dok je on kapetan’. Pobijedili su Njemačku, izgubili od Austrije i ispali. Bit će bolje u drugom krugu ždrijeba reprezentacija… Neka sljedeći put pokuša igrati za Hrvatsku?", stoji u objavi crnogorskog portala.

Na njih se nadovezao i portal "Antena M", koji je poručio Marseniću da je "odabrao pogrešno" i da ga, kao velikog vjernika, "netko odozgo" kažnjava zbog odluke da ne igra za zemlju u kojoj je rođen.

'Crna Gora me nikad nije zvala'

Ovo nije prvi put da se Marseniću spočitava igranje za Srbiju. Iskusni pivot je u ranijim izjavama objasnio svoju odluku, naglasivši kako izbora zapravo nije ni imao.

​- Crna Gora me nikada nije zvala, čak ni u mlađim kategorijama. Uvijek su bili u fokusu neki drugi igrači. Srbija jest. Moja obitelj dolazi sa ‘srpske strane’ Crne Gore, a mi u Beranama većinom smo s te strane. Bez razmišljanja sam prihvatio poziv Srbije i toj reprezentaciji dugujem sve. Da nije bilo tog poziva, možda nikada ne bih napravio ovu karijeru. Dokle god budem zdrav, bit ću tu - poručio je Marsenić.

Dok Marsenić s ponosom nosi dres zemlje koja mu je prva dala priliku, gorak okus ispadanja s Eura dodatno su začinile otrovne strelice iz domovine koju nikad nije imao priliku predstavljati.