Plavi se 'prošetali' Poljudom i došli na korak od titule: Dinamo je za sve u HNL-u svemirski brod

HAJDUK - DINAMO 1-3 Mounsef Bakrar je opet bio briljantan, bez obzira igrao li špicu ili na krilu - Alžirac isporučuje. I svima je dokazao kako se u današnjem nogometu za milijun eura i dalje može naći vrhunsko pojačanje

Dinamo je još jednom slavio na Poljudu (3-1), tako napravio veliki korak prema još jednom naslovu prvaka. Jednostavno, danas u hrvatskom nogometu ne vidimo momčad koja može zaustaviti "modre". Zagrepčani su moćni i dominantni, danas se bez ikakvih problema "prošetali" Poljudom.

