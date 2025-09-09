Crnogorski mediji nakon potopa na Maksimiru: 'Sokolovi' bez krila, a Prosinečki i dalje luta

Uvjerljiva pobjeda Hrvatske nad Crnom Gorom od 4-0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo odjeknula je u crnogorskim medijima koji nisu štedjeli kritike na račun igre svoje reprezentacije i izbornika Roberta Prosinečkog. Prevladava ton potpunog razočaranja, uz rijetke svjetle točke koje su se dogodile isključivo na tribinama.

"Veliko ništa" i igra za zaborav

"Treba nam restart – Sokolovi bez krila, Prosinečki bez ideje", oštar je naslov portala Lob sport, koji igru svoje momčadi opisuje kao "veliko ništa". Iako ističu da poraz od viceprvaka svijeta nije sramota, novinari su konsternirani potpunom nemoći i izostankom bilo kakve prijetnje prema golu Dominika Livakovića.

"Nismo možda ništa više ni očekivali, ali jesmo da ćemo makar uspjeti u određenim momentima meča stati na loptu, zaprijetiti, šutnuti na gol...", stoji u tekstu.

Portal Vijesti ide korak dalje, opisujući utakmicu kao "jedan od najlošijih mečeva selekcije ikada". U drugom tekstu sažimaju dojam riječima: "Dobro smo i prošli...". Dominaciju Hrvatske najbolje ilustrira statistika: Crna Gora je uputila tek jedan udarac u okvir gola, i to u sudačkoj nadoknadi, dok su Vatreni imali čak 33 pokušaja."

Prosinečki na udaru kritika

Posebno glasan bio je crnogorski javni servis RTCG, koji je izravno prozvao izbornika Roberta Prosinečkog. "Lutanje Prosinečkog se nastavlja, Crna Gora očajna i na Maksimiru", navodi se u analizi, uz opasku da izborniku posao "sve više visi o niti". Kritiziraju taktičke postavke, guranje igrača na neprirodne pozicije te ističu da momčad ni nakon 16 utakmica pod njegovim vodstvom nema "ni glavu ni rep".

Utakmica je krenula nizbrdo za goste nakon sjajnog gola Kristijana Jakića u 35. minuti, a sve je zapečaćeno isključenjem Andrije Bulatovića u 42. minuti. U nastavku su za Hrvatsku pogađali Andrej Kramarić i Ivan Perišić, a Edvin Kuč je postigao autogol.

Poruka mira s tribina

U moru negativnih komentara na igru, crnogorski mediji s ponosom su istaknuli potez svojih navijača. Pripadnici navijačke skupine "Ultra Crna Gora" na južnoj tribini Maksimira razvili su transparent s porukom "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", što je izazvalo pljesak cijelog stadiona.