Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠOKIRANI IGROM

Crnogorski mediji nakon potopa na Maksimiru: 'Sokolovi' bez krila, a Prosinečki i dalje luta

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Crnogorski mediji nakon potopa na Maksimiru: 'Sokolovi' bez krila, a Prosinečki i dalje luta
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska razbila Crnu Goru 4-0, crnogorski mediji oštro napali Prosinečkog! "Sokolovi" bez ideje, Prosinečki na udaru kritika, a navijači s tribina poslali poruku mira "Oprosti nam, Dubrovniče"

Uvjerljiva pobjeda Hrvatske nad Crnom Gorom od 4-0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo odjeknula je u crnogorskim medijima koji nisu štedjeli kritike na račun igre svoje reprezentacije i izbornika Roberta Prosinečkog. Prevladava ton potpunog razočaranja, uz rijetke svjetle točke koje su se dogodile isključivo na tribinama.

"Veliko ništa" i igra za zaborav

"Treba nam restart – Sokolovi bez krila, Prosinečki bez ideje", oštar je naslov portala Lob sport, koji igru svoje momčadi opisuje kao "veliko ništa". Iako ističu da poraz od viceprvaka svijeta nije sramota, novinari su konsternirani potpunom nemoći i izostankom bilo kakve prijetnje prema golu Dominika Livakovića.

"Nismo možda ništa više ni očekivali, ali jesmo da ćemo makar uspjeti u određenim momentima meča stati na loptu, zaprijetiti, šutnuti na gol...", stoji u tekstu.

Portal Vijesti ide korak dalje, opisujući utakmicu kao "jedan od najlošijih mečeva selekcije ikada". U drugom tekstu sažimaju dojam riječima: "Dobro smo i prošli...". Dominaciju Hrvatske najbolje ilustrira statistika: Crna Gora je uputila tek jedan udarac u okvir gola, i to u sudačkoj nadoknadi, dok su Vatreni imali čak 33 pokušaja."

Prosinečki na udaru kritika

Posebno glasan bio je crnogorski javni servis RTCG, koji je izravno prozvao izbornika Roberta Prosinečkog. "Lutanje Prosinečkog se nastavlja, Crna Gora očajna i na Maksimiru", navodi se u analizi, uz opasku da izborniku posao "sve više visi o niti". Kritiziraju taktičke postavke, guranje igrača na neprirodne pozicije te ističu da momčad ni nakon 16 utakmica pod njegovim vodstvom nema "ni glavu ni rep".

Utakmica je krenula nizbrdo za goste nakon sjajnog gola Kristijana Jakića u 35. minuti, a sve je zapečaćeno isključenjem Andrije Bulatovića u 42. minuti. U nastavku su za Hrvatsku pogađali Andrej Kramarić i Ivan Perišić, a Edvin Kuč je postigao autogol.

Poruka mira s tribina

U moru negativnih komentara na igru, crnogorski mediji s ponosom su istaknuli potez svojih navijača. Pripadnici navijačke skupine "Ultra Crna Gora" na južnoj tribini Maksimira razvili su transparent s porukom "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", što je izazvalo pljesak cijelog stadiona. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Ovo su ljepotice koje su osvojile srca naših 'vatrenih'

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol
FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave
PROPUTOVALI EUROPOM

FOTO 'Vatreni' nosi njenu fotku na svakoj utakmici. Prohodali su kao tinejdžeri i isti dan slave

Marija Pašalić (29), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije tri godine rodio im se sin Luka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025