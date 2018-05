Cro Cop o trenutku šokantne ozljede: Svi su čuli da je puklo!

Mirko Filipović trebao se nadolazećeg vikenda boriti protiv Roya Nelsona u Bellatoru, međutim dogodila mu se teška ozljeda na treningu, zbog koje je njegov nastup otkazan.

Cro Cop je bio podvrgnut operaciji, te se već uspješno oporavlja kod kuće i već razmišlja o povratku.

S njim je za Dnevnik Nove TV razgovarao Stipe Sladoljev.

- U prvoj sekundi, dok još nije mozak percipirao bol, mislio sam da je pukla podnica kaveza. To se čulo, ljudi su u teretani to čuli. Nevjerojatno da se to tako čulo! Ja sam pao dolje, nisam mogao, naravno, od boli sam pao dolje. Prvo što sam pitao Stipu (Drviša) u šoku: 'Jesi ti to čuo?'. Kaže on 'jesmo', i oni su svi stajali okolo, i dečki su dotrčali iz teretane vidjeti što je to puklo. Nevjerojatno, nisam znao da to tako pukne - ispričao je Mirko prvi trenutak teške ozljede.

Mirkova vedrina nakon šokantne ozljede vidi se i u snimci neposredno prije operacije, na kojoj se šali s osobljem na čelu s doktorom Hudetzom.

- Doktore, ako me računica ne vara, ovo je osmi put da me operiraš. Još dvije i onda ćemo... Kumstvo! Kumstvo neko mora pasti... Je li ide uspavljivanje? Nije još, a?

Ipak, šok zbog ozljede i otkazivanja borbe nije bio mali: Cro Cop je čak razmišljao o dogovaranju boksačkog meča.

- Ma dobro, to sam ja nešto, bezveze, razgovarao sa svojim menadžerom u subotu. Ali to je bilo utopijski. Nisam mogao stati na lijevu nogu. To se napunilo tekućine, evo pogledajte kolika je sad noga, bolesna u odnosu na zdravu. Duplo! Noga je duplo veća, deblja, puna je te tekućine. I sad moram to puno lediti, terapije i što je, tu je - kaže Cro Cop.

Što je, tu je: u 44-oj godini, Filipovića čeka novi oporavak. Otpada i borba u srpnju, ali na Staru godinu - ne!