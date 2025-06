Cro Cop objavio fotografiju sina Ivana (22), izgleda impresivno! 'Možeš biti siguran da je tvoj'

Legendarni Mirko Cro Cop Filipović mnogo je puta na Instagramu ponosno pokazivao kako mu izgledaju sinovi Ivan (22) i Filip (14), a stariji je u više navrata impresionirao i na treningu. Pa je tako jednom prigodom iz ramenog potiska podignuo više kilograma i napravio više ponavljanja od MMA boraca Ante Delije i Benjamina Šehića, a nakon toga je nastavio neumorno trenirati s tatom.

Nije upitno kakvog uzora ima, a očito je da ima i genetiku. Ne samo tjelesnu genetiku, već i onu mentalnu jer neumorno trenira baš kao što je to nekad radio njegov otac i drži se zdrave prehrane bez obzira na to što mu sport, za razliku od oca, nije posao. Posvećenost je neupitna, a ponosan je na to i tata Mirko.

- Krv nije voda - objavio je Cro Cop uz Ivanovu fotografiju, a uslijedili su brojni komentari.

- 'Možeš biti siguran da je tvoj', 'Isti otac, glava i tijelo', 'Jači i od tate', 'Mali je tenk'.

Prije dva dana objavio je i fotografiju mlađeg sina, a tamo nije ostavio komentar. A ni ne treba, jer je i Filip na putu tate Mirka i brata Ivana.