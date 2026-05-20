Cro Cop otkrio detalje susreta s Yakuzom: Došla je limuzina, menadžer mi je rekao 'ne pitaj'

Mirko ‘Cro Cop’ Filipović gostovao je na FNC ‘Face Offu’ s voditeljicom Klarom Bilalović Keleš. Najbolji hrvatski MMA i kickboksački borac svih vremena dotaknuo se raznih tema, od mirovine i stalnih treninga koje nije prestao odrađivati ni nakon moždanog udara, pa sve do mogućeg povratka.

‘Cro Cop’ se već dulje vrijeme spominje kao izazivač za titulu u teškoj kategoriji protiv Hatefa Moeila. U mirovinu je otišao 2019. godine nakon revanša u kojem je pobijedio Roya Nelsona. Godine teških treninga, sparinga i borbi ostavile su posljedice. Završio je u bolnici, liječnici su mu pružili potrebnu medicinsku njegu, a nakon toga polako se vratio u svakodnevnu rutinu.

U posljednje vrijeme sve češće objavljuje isječke s treninga, a kao u stara dobra vremena na treninzima mu se pridružio Igor Pokrajac. U njegovu timu trenira i Matej Batinić.

- Ne mogu bez treninga. Trening je moja droga. Loše se osjećam kad ne treniram. Sada treniram nešto manjim intenzitetom u odnosu na dane kada sam se natjecao. Ujutro radim zgibove, navečer MMA. Drugi dan snagu, pa cardio, MMA trening pa propadanja i onda opet snaga. Često i hrvamo, radimo hrvački drill. Uopće ne dižemo utege, ali to kako mi dođe, sad pazim na svaki detalj - ispričao je Filipović.

Pričao je i o početcima karijere, koju je započeo u boksu, da bi se kasnije prebacio na kickboks i u konačnici stigao do MMA-a. Dotaknuo se i prvog dolaska u Japan 1996. godine. Kasnije je u toj zemlji postao jedna od najvećih zvijezda PRIDE-a.

- Japan je posebna zemlja, tamo su posebni ljudi i posebna kultura. Toliko poštuju starije i strance. Rampage Jackson jednom se borio u Saitama Areni. Bila je pauza između rundi i u jednom trenutku cijela dvorana se orila jer je zvonio telefon u košulji njegova trenera. Gdje se to može na kugli zemaljskoj ponoviti? Tamo se ne može dogoditi da nekoga izvižde, samo podrška i pljesak. Teško bih se ja tamo uklopio. Sad sam bio ondje za Novu godinu. Tamo nema papirića, jedne žvakaće na podu... Policajca nikad tamo nisam vidio, ali čim je frka, evo ih u sekundi. Obožavam tu zemlju.

Dotaknuo se i najdražih borbi.

- Teško je to reći. Kada sam uzeo pojas PRIDE-a pa kad sam na Rizinu bio autsajder. Kad sam pobijedio Boba Sappa, koji je bio na svom vrhuncu. Sjećam se da sam tada doživio emotivno pražnjenje i bio sam neopisivo sretan. On je nakon toga išao na operaciju jer sam mu slomio orbitalnu kost. Tu su uvijek neke teorije zavjere... Bilo je tih priča i kod Joea Rogana o namještenim borbama. Nikad to nisam vidio u životu. Jedino mi je sumnjiv meč Coleman - Takada.

Dotaknuo se i susreta s notornom kriminalnom skupinom Yakuzom.

- Tko god je bio u Japanu, svi su naletjeli na Yakuzu. Gledam i ne vjerujem što ljudi pričaju, niti znaju kakva je to skupina. Imao sam jedan susret s njima nakon borbe s Aleksandrom Jemeljanenkom. Nazvao me menadžer i rekao da moram ići na jednu večeru. Došla je limuzina po mene i sjećam se da je bio neki ekskluzivni restoran. Bila su trojica, četvorica u odijelima i imali su bubice u ušima. Bilo je nekakvih 15 ljudi, a najmlađi je imao 65 godina. Ljudi su na zid stavili kartu Hrvatske, znali su neke stvari o našoj zemlji. To je bila basnoslovno skupa večera. Bilo je svega za jesti, meni se želudac digao, a ja sam samo jeo sladoled. Pitao sam kasnije menadžera tko su ti ljudi, samo mi je rekao: “Ne pitaj.” Tek sam ga nedavno pitao pa mi je rekao: oni s "Y".

Komentirao je i razvoj FNC-a, koji je u kratkom vremenu postao regionalni, ali i europski gigant.

- FNC je sjajna stvar i napravili su sjajan posao. Dvorane su pune gdje god dođu, od zagrebačke Arene, Ljubljane ili Beograda. Stipe Miočić nije mogao vjerovati da je već na prvoj borbi puna dvorana. Jer u UFC-u publika dolazi tek na glavne borbe. Atmosfera? Ljudi navijaju od prve borbe. Sve je odlično. Sjajna je ovo stvar za naše regionalne borce jer imaju priliku za nastup.

Pričao je i o bivšem prvaku FNC-ove poluteške kategorije Batiniću.

- Ponosan sam, on je iznad svega krasan čovjek. On je najponizniji borac u pozitivnom smislu, upija što mu se kaže. Nikad ni s kim nisam imao takav odnos. On i njegov otac, to su toliko ponizni ljudi. Koliko je tu bilo ljudi kojima dam savjet i oni to nikad ne naprave. Posluša sve što mu kažem bez ikakvog pogovora. Pomažem mu oko sparinga i hrvanja. Odličan je borac, ali je tako krasna osoba i dečko kao da ne pripada ovom sportu.

Dotaknuo se i toga kako Cro Cop Team zapravo ne postoji.

- Na vratima piše Cro Cop Team, ali to je iz vremena kad sam ja nastupao. Svi momci koji tu treniraju imaju ključeve od dvorane, mogu doći kad god hoće. Batinić me kupio pristojnošću. On ima srce i ne boji se, kondicijski je uvijek spreman i psihički je jak.

Za kraj se osvrnuo na moguću borbu s Moeilom.

- Nemam ništa posebno reći oko toga. Drago mi je da bi me ljudi ponovno htjeli vidjeti u borbi. Sve je moguće osim drvene peći i gumenog žarača. A i to je moguće, ali samo jedanput. Cijela priča počela je tako da je FNC objavio tko je sljedeći i bila je silueta koja podsjeća na mene. Puno je ljudi pisalo da bih to mogao biti ja. Javio se i Hatef i “bruda” Ivan Dijaković, moj prijatelj. O tome nismo ništa razgovarali niti išta dogovarali, nego je bila zafrkancija - kazao je i nastavio:

- Bila je jedna večera na kojoj je bila zafrkancija i netko je spomenuo da će se Mirko morati vratiti da prebije Hatefa. No sve je to bilo u nekoj formi zezancije. Objavio bih ja, ako se ja o tome nisam oglasio, nema potrebe. Hatef me na jako kulturan način izazvao... Postoji li šansa? Znaš kako, pitali su me da se borim s Ngannouom, a ja sam im rekao: “To je zadnji lik s kojim bih se borio.” Pitali su koliko tražim love, rekao sam da je za mene 500.000 dosta, ali za izraz maminog lica kad čuje s kim se borim to je još 19 i pol milijuna. Čovjek je umro od smijeha. Moja mama prati, budi se, gleda borbe. Tako i ovo... Nećemo licitirati, ali borba je gratis. Gratis ću se boriti protiv Hatefa, ali moramo se dogovoriti za cifru za koju ću doći na konferenciju za medije. Mislim da bih na tome dobio živčani slom - rekao je pa se dotaknuo Mirana Fabjana, “Slo Rockyja”.

- Meni je on drag lik, da se ne naljuti. Zamisli da mi njega stave i da slušam kako se on nad***ava s nekim i vrijeđa, ja bih živčani slom dobio. Za to moraju dignuti kredit da dođem. To je besplatno, a Forgač mora platiti presicu. Nema varijante da to preskočimo. A ako je Miran na cardu, ide dupla cijena. Pozdrav njemu, zezam se malo.