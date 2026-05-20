Soldić raskida s ONE-om? Hrvat čeka UFC nakon četiri izgubljene godine u azijskoj organizaciji

Roberto Soldić (31 godina, 21-4-1) mogao bi uskoro napraviti veliki zaokret u karijeri i prijeći u UFC. Hrvatski MMA borac trenutačno je član azijske organizacije ONE Championship, ali sve glasnije informacije govore da bi uskoro mogao raskinuti ugovor i potpisati za najjaču svjetsku MMA promociju.

Tu je informaciju objavila MMA Klinika, koja navodi da je Soldić navodno uspio prekinuti suradnju s ONE-om. Ako se te tvrdnje potvrde, hrvatski bi borac mogao debitirati u UFC-u već 1. kolovoza na priredbi u Beogradu.

Soldić je u ONE Championship stigao u kolovozu 2022. godine, iako su mnogi očekivali da će tada prijeći u UFC. Sam je poslije otkrio da je UFC odbio dva puta, ponajprije zbog boljih financijskih uvjeta koje mu je ponudio ONE. Ipak, suradnja s azijskom promocijom nije ispunila očekivanja. Soldić je u četiri godine pod ugovorom odradio samo tri borbe, a bez nastupa je više od godinu dana.

Najave su bile velike. Hrvat se trebao boriti ne samo u MMA-u, već i u boksu i muay thaiu, no ništa od toga nije se dogodilo. Već godinama se navodi da organizacija posluje s velikim gubitcima, a u posljednje vrijeme odmaknula se od zvjezdanih i skupih MMA mečeva te sve više forsira domaće borce i borbe u muay thaiu.

Soldić je u nekoliko navrata zajedno s menadžerom Ivanom Dijakovićem zazivao borbu za pojas u velter kategoriji protiv Christiana Leeja, ali taj meč nije dobio. Navodno se Amerikanac ne želi boriti i braniti pojas, iako je prvak u čak dvije težinske kategorije. U javnom istupu, od kojega je prošlo već nekoliko tjedana, dvojac je na službenom YouTube kanalu dao rok od 24 sata da se meč dogovori, no nakon toga nije bilo pomaka. Prema dostupnim informacijama, problem je i to što ONE nije ispunio dogovor o dvije borbe godišnje.

Pod okriljem ONE-a Soldić je debitirao protiv Murada Ramazanova, ali borba je završila bez pobjednika nakon što ga je Ramazanov udario u genitalije pa hrvatski borac nije mogao nastaviti meč. U drugom nastupu Zebaztian Kadestam nokautirao je Soldića, a u trećem je hrvatski borac nokautirao Dagija Arslanalijeva.