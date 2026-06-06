Cro Cop se vraća borbama?! Šef FNC-a: Sad me neće moći odbiti

FNC je od osnutka 2019. prerastao granice ambiciozne domaće MMA organizacije i proširio se na zemlje u regiji, ali je počeo i osvajati Europu, što je posebno bilo vidljivo tijekom eventa u Münchenu u veljači. O usponu borilačkog carstva na Sunset Sports Festivalu u Zadru govorili su osnivač i suvlasnik Dražen Forgač, MMA borac Darko Stošić i direktor marketinga Matej Filipčić u razgovoru s moderatoricom Valentinom Miletić.

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Kako je bilo u počecima?

- Cijeli sam život bio u borilačkom svijetu, sve je počelo sa Jean Claudeom van Dammeom i firmom Krvavi sport. Ideja je bila izgraditi promociju za naše borce, stvoriti platformu gdje se oni mogu probiti. Kao što sad vidite, u tome smo uspjeli, Smatrali su me ludim u početku. Ali ako hoćete stvoriti nešto veliko, morate biti ludi. Krenuli smo bez sponzora i budžeta, bez ičega. Ali važno je imati uz sebe sjajan tim u kojem si i ti, Valentina - rekao je Forgač.

Kakvi su izazovi u održavanju ove organizacije?

- Stalno je neki pritisak. Događaj u Beogradu bio je rekordan po gledanosti i prodaji prijenosa, ali probudiš se jutro poslije i pomisliš: "S*anje. Što dalje?". Teže je ostati na vrhu nego doći do njega, sad moramo gledati kako se tamo održati. Iduće tržište gdje želimo napredovati je njemačko govorno područje (Njemačka, Austrija, Švicarska) - rekao je Filipčić, bivši borac jiu jitsuu.

Darko Stošić došao je tjedan dana nakon što je nokautirao američkog gorostasa Grega Hardyja, koji je pao vagu teške kategorije za čak 12 kilograma.

- Lijepo je biti ovdje, Zadar je prekrasan grad. Lakše mi je ovdje sjediti i gledati borbu nego se boriti. Greg je bio pretežak, Dražen me je pitao što ću učiniti, rekao sam da se želim boriti protiv svakoga. To mi je bila motivacija i dodatni izazov. Bila je to velika večer puna emocija, ljudi širom svijeta to gledaju i to mi je bila velika nagrada. Ubuduće neću prihvaćati takve borbe, barem ne zasad. Ali kad se borite kao teškaš, ne trebate gledati koliko netko ima kilograma. Pokazao sam da uz veliki rizik dolazi i velika nagrada. U početku me jako opalio, ali uspio sam se brzo pridići, vidio sam da je neki veliki tip na meni i pitao se što je to. Trebalo mi je nekoliko minuta, dobro je prošlo - kazao je Stošić.

- Kad se dogodi takav nokaut, on donosi veliku nagradu organizaciji. Kad naš borac pobijedi bivšeg UFC-ova borca koji je pao vagu za toliko, to je velika stvar. Ali važno je i imati tim koji može uhvatiti i snimiti taj trenutak iz različitih kutova i odmah to objaviti na društvenim mrežama kako bi mogao imati doseg širom svijeta - dodao je Filipčić.

- Neki borci ne žele se boriti kad je netko za 100 ili 200 grama teži, a Darko je prihvatio borbu protiv 20 kila težeg tipa. Ja sam umalo imao srčani udar. Ja sam i sam bio borac, znam koliko je važno pokazati borcima poštovanje. Ako ga im pokažete, oni će biti zadovoljniji u organizaciji. Lakše je kad poznajete sve slojeve, kao i u svakom biznisu - komentirao je Forgač.

Foto: Mario Pavlovic

Kad ste shvatili da ste počeli raditi nešto veliko?

- Kad su ljudi počeli kupovati ulaznice prije nego što smo uopće objavili bilo kakvih najavljenih borbi, samo na temelju datuma i dvorane. A najteži trenutak? Pa sad, ne znam baš govoriti engleski, haha. U ovom je poslu sve teško. Naravno, tu je budžet, nemate sponzore, teško je bilo dogovoriti sponzorstva velikih tvrtki. Sad je lakše, marketinški direktor radi svoj posao. I dalje je teško popuniti dvorane.

Koliko je FNC promijenio živote mladih boraca?

- Sad živimo u najbolje vrijeme MMA-a na Balkanu, zbog FNC-a. Svi se držimo kao obitelj, svi imaju istu viziju i energiju. Današnji mladi borci nemaju pojma što smo mi prolazili na početku. Morao si tražiti borbe preko Facebooka, zvali bi te neki Česi da im dođeš, samo da izgubiš. Sad mladi borci mogu biti sretni zbog platforme na kojoj mogu napredovati, financija i svega - kazao je Stošić.

- FNC nije samo mjesto za borbu, nego je izgradio i sve okolo, borci su postali brendovi. Borci više ne moraju ići van kako bi zaradili kruh za obitelj, ovdje imaju dobru produkciju i sve. Ovaj Stošićev nokaut, ili onaj Miloša Janičića, komu su hakirali profil s 20.000 pratitelja. Napravio je novi, imao je 10.000 pratitelja, a nakon borbe mu je u jednom danu skočio na 120.000! Eto što FNC donosi borcima - kazao je Filipčić.

Foto: Mario Pavlovic

Stošić kaže kako ne voli trash talk, ostaje normalan tip.

- Morate ostati kakav jeste. Ja sam cijeli život i karijeru ostao kakav jesam, normalan tip koji trenira i nokautira. U poslovnom smislu odradim što treba, medijske obveze. Ne govorim previše, nego točno koliko treba. Navijači vide kad glumite lošeg dečka, a ja sam 15 godina na istom nivou. Kažu mi da sam i dalje normalan. Brazilac Pereira zna samo reći "šamar", ali nokautira kad treba i to je to. OK ako nekad govorite prljavo, ali kad dođete u kavez, morate odraditi dobru borbu, donijeti dobru energiju.

Koliko je za borca važno imati dobar sadržaj i na društvenim mrežama?

- To može donijeti bolje brojke, više prodanih prijenosa, bolja sponzorstva. Ali najvažniji je talent. Ako niste spremni za nivo FNC-a, bit ćete u velikom problemu u kavezu. Važan je i Instagram, ali talent i znanje također. Ne može FNC biti bez jakih osobnosti, ali i kvalitetnih boraca - kaže Forgač.

- Uvijek prvo dolazi talent. Ne možete lažirati trud. Ali da bi netko postao zvijezda, potrebna je i marketinška vidljivost i talent, oni moraju ići ruku pod ruku. Marketinška vidljivost otvara vrata, a talent ih drži otvorenim. Jedno ne može bez drugog. Marketinška vidljivost može se i naučiti, o tome i podučavamo borce. Ne govorimo im da pričaju prljavo, postoje i mnogi drugi načini da zaradite - rekao je Filipčić.

Foto: Mario Pavlovic

Važna je za uspjeh struktura organizacije, ali i velika imena, podcrtali su. A onda se, kažu, stvara čarolija i cijeli svijet to vidi.

- Što nam slijedi u idućih pet godina? Ne samo ostati na vrhu. Bit ćemo broj jedan u Europi - rekao je Forgač, koji pod svojom kapom drži oko 120 profesionalnih boraca.

Kad ćemo i hoćemo li vidjeti Cro Copa u kavezu? O njegovu se povratku iz mirovine i mogućoj borbi protiv Hatefa Moeila priča mjesecima.

- Nazvat ću ga u srijedu jer mi je tad rođendan, a onda neće moći reći ne, haha - poručio je Forgač.

Kako se boriti protiv ilegalnih prijenosa?

- Troje, četvero ljudi stalno se bavi time, traže ilegalne prijenose i pokušavaju ih srušiti - zaključio je Filipčić.

Za dva tjedna iduća FNC priredba dolazi u osječki Gradski vrt, a u rujnu slijedi nova zagrebačka Arena. Tko zna, možda i s Cro Copom opet u kavezu, prvi put nakon umirovljenja 2019.