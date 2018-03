Cro Copov pulen zbog nemara u Srbiji postao je borac UFC-a

Pisali smo već o našem MMA borcu Ivanu Zidaru koji je zbog niza okolnosti, unatoč velikoj perspektivi morao otići iz Hrvatske i karijeru nastaviti negdje drugdje. Rođeni Osječanin odlučio je otići u Švedsku gdje je postao dio ugledne europske dvorane All Stars Gym iz koje dolaze klasni UFC borci poput Alexandera Gustafssona i Ilira Latifija. S njim u Stockholmu je i bosanskohercegovački borac lake kategorije, nekad dio FFC-a kao i Ivan, Ahmed Vila.

Koliko mi pratimo MMA i borilačke sportove, regionalna scena nikad nije bila jača. A pod time mislimo na sve države bivše Jugoslavije. Daleko je to od idealnog budući da korov društva na sve strane crpi sredstva koja bi mogla biti drugačije raspoređena i uložena, ali dok se svijest ljudi koji ovdje žive ne promijeni sve će ostati isto. Rijetki su oni koji uspiju nešto napraviti, ali polako, korak po korak, sve sjeda na svoje mjesto.

U Zagrebu danas postoji "American Top Team (ATT)" koju vodi Dražen Forgač, u Beogradu to je MMA klub "Car Dušan Silni", u Ljubljani to je "Fight Club Ljubljana - FCL". Regionalna scena nikad nije bila jača, a opet, nikad nije bila siromašnija za svoje borce koji odlaze u inozemstvo stvoriti sebi priliku za bolji život.

Pričali smo i s Lukom Jelčićem, dečkom koji je sada dio Bellatora, druge najjače svjetske organizacije. Rođeni Zagrepčanin je čeličnom voljom uspio pobjeći iz ralja neperspektivnog okruženja koje ga je gušilo i na kraju je završio, pazite sad, u dvorani SBG Gym Johna Kavanagha u kojoj je najpoznatiji borac, a ujedno i zaštitno lice dvorane - Conor McGregor.

Sličnu priču priča i beogradski dečko, vjerojatno i najbolji (polu)teškaš ovih prostora uz Antu Deliju, Darko Stošić. Momak kojeg je "pod svoje" uzeo naš Stipe Drviš zajedno s legendarnim Mirkom Cro Cop Filipovićem sada je dio elite i čeka na debi u UFC-u. Bez brige, ugovor je već potpisao, debi se samo treba dogoditi.

Silina top boraca

Nekad to nije bilo tako. Boraca je bilo i svi ćemo se rado sjetiti npr. Ante Bilića, popularnog Barabe, koji je mogao imati puno bolju karijeru, ali danas ih je, maltene, na svakom koraku. Iz Slovenije tu je kickboksač Samo Petje, FFC-ov prvak koji je dogurao do GLORY-ja, tu je i supertalentirani, neporaženi MMA borac Uroš Jurišič koji se kali u Titan FC-u.

Bosna i Hercegovina s ponosom predstavlja svojeg člana UFC-a i jednog od najboljih boraca pero kategorije na svijetu Mirsada Bektića, tu je i UFC-evac Damir Hadžović, a uz već spomenutog Ahmeda Vilu tu je i niz drugih boraca iz BiH.

U tu kategoriju spada i Roberto Soldić koji je vjerojatno najperspektivniji velteraš izvan UFC-a, ali on je specifičan jer je Hrvat iz BiH, a tako se i predstavlja - s obje zastave. Soldić je trenutno prvak najjače europske organizacije KSW-a i samo je pitanje trenutka kada će otići u UFC. Ako se odluči za taj korak.

Srbiju predstavlja Bojan Veličković, koji je već neko vrijeme član velter društva UFC-a, tu je i drugi UFC-evac Bojan Mihajlović, s regionalne scene tu su dobro poznati Dušan Džakić, pojavio se i Stefan Zvijer, a nezaobilazan je i crnogorski predstavnik Vaso Bakočević.

No, prava zvijezda ustvari je Darko Stošić, dečko koji je upornim radom, zalaganjem i žrtvom dospio do najveće scene.

Cro Copov pulen

Foto: Darko Stošić/ Instagram

Bio je talent kakav se jednostavno ne smije odbaciti. Kao da je naš hrvatski džudo savez odbacio talente poput Barbare Matić ili Tomislava Marijanovića.

- Trenirao sam džudo 13 godina i s 18 godina sam se prestao baviti tim sportom. Tada sam bio veoma mlad i trebala mi je financijska pomoć, što nije bilo prepoznato u trenutku kad sam bio višestruki prvak države i prvak Balkana. Trebao sam ići na Europsko prvenstvo, dobio sam stipendiju od deset tisuća dinara, koju sam dobivao u dijelovima. Moji (roditelji) mi nisu mogli puno pomoći te sam stalno skretao pažnju ljudima iz džuda, ali oni nisu imali obzira za to. Ja sam nakon svega izgubio volju i želju za natjecanjem i zato sam i napustio taj sport - rekao je Stošić u razgovoru za hotsport.rs.

Oni koji pomnije prate regionalnu MMA scenu dobro su upoznati s likom i djelom Darka Stošića. Dečko je bio FFC-ov prvak u teškoj kategoriji, a njegova perspektiva dovela ga je i u dvoranu Mirka Filipovića gdje je trenirao s legendarnim hrvatskim borcem, Stipom Drvišem, Antom Delijom, Satoshijem Iishijem i nizom drugih boraca.

- Mirka i Stipu Drviša sam upoznao igrom slučaja, nekako smo se spojili i oni su me ispratili i maksimalno ispoštovali, što mi puno znači. Nisam ja s njima non stop, ali kad odem tamo, to što odradim puno mi znači. Moj mečevi u Linzu i Zagrebu samo su slika mog rada prije i poslije njihova pomaganja - nastavlja novopečeni UFC-evac, koji bi trebao imati službeni debi u Chicagu na UFC-u 225.

Normalno, ako se sve stvari poklope i ako se borba dogovori. Tome teži, a na savjet Mirka i svojeg trenera u Srbiji Aleksandra Rođe Radosavljevića prešao je iz teške u polutešku kategoriju.

'Nismo nacionalisti'

Kada je u javnost izašla vijest da Stošić trenira u dvorani Mirka Filipovića na Borčecu pojavili su se zli jezici u obje države. No, svatko s normalnim, europskim svjetonazorom ne mari za to i ne gleda na to na taj način.

- Kao što ima ovdje ljudi koji su nacionalisti, tako ima i tamo. Ni Mirko ni Stipe, a ni ja, nismo takvi i to nas ne zanima. Na kraju krajeva, da ih to zanima nikad me Mirko ne bi pozvao da treniram s njim, da ima te predrasude. To za nas ne postoji - rekao je mladi borac za srpski portal pa prognozirao nadolazeću borbu Cro Copa s Royem Nelsonom na Bellatoru 200 u Londonu:

- Sigurno je da će Mirko ‘proći’ kroz sve njih tamo jer u njegovim godinama nitko nije spremniji, non stop trenira, pravi je vojnik i sigurno je spremniji i od Nelsona, a i od Fjodora zajedno. Mirko je za razliku od svih njih ostao na vrhunskom nivou.

Foto: Bellator MMA/Facebook

Radio kao redar

- To je katastrofa… Nažalost većina momaka koji treniraju borilačke sportove na to su prinuđeni. Hvala Bogu prestao sam to raditi, posao je malo plaćen, stalno ima problema, ljudi te gledaju bezveze...

Stošić bi, dakle, trebao imati službeni debi na UFC-u 225 u Chicagu kojeg će, vrlo vjerojatno, predvoditi Robert Whittaker i Yoel Romero u svojem drugom okršaju dok bi se tu još trebale naći sjajne borbe poput one Alistaira Overeema i Curtisa Blaydesa te Josepha Benavideza i Sergija Pettisa.

Stošiću želimo puno sreće u debiju.