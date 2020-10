Croata saznao ime protivnika: Na KSW-u 56 protiv Legierskog

<p>Talentirani velteraš<strong> Mateusz Legierski</strong> (24) bit će novi protivnik argentinskog MMA borca s hrvatskom adresom, <strong>Francisca Croate Barrija </strong>(7-1).</p><p>To, dakako, znači samo jedno. Barrio je potpisao ugovor sa KSW-om, sjajnom poljskom organizacijom. Legierski je neporažen (6-0), a borci će se sučeliti 14. studenoga u Varšavi.</p><h2>Pogledajte video: Borba Barrija i Jankovića</h2><p>Dogovoreno je da se nađu na 73 kilograma. Na istoj priredbi, KSW-u 56, glavna borba večeri bit će ona između našeg Ivana Erslana i Tomasza Narkuna, a tamo će se boriti i Hrvat <strong>Roberto Soldić</strong> protiv Michala Materle u srednjoj kategoriji.</p><p>Legierskom je nadimak 'Dinamit', što dovoljno govori o njegovu stilu. Prvak je lake kategorije u Oktagonu, češko-slovačkoj MMA organizaciji.</p><p>Mnogi su priželjkivali borbu Croate i<strong> Vase Bakočevića</strong>, ali od toga, barem zasad, neće biti ništa. Ipak, nije ni Legierski loš protivnik, daleko od toga.</p><p>- Ma joj, potući ćemo se 100%, nema Boga za drugačije. Ako netko vrijeđa moju obitelj, moju majku, reagirate na to. Nisam ljut na njega, ali ako krene nešto glumatati, popit će šamarčinu. Možda će biti koncentriran na svoju borbu pa će sve proći bez problema - kazao nam je nedavno Francisco Barrio pa dodao:</p><p>- Mislim da će to biti 50/50. Makar Vaso je influencer, a ne borac. Od 40 pobjeda kojih ima, samo šest boraca imaju pozitivan skor. Pa on se borio s 'kantama' na priredbama po selima i tako poboljšavao skor.</p><h2>Pogledajte video: Kulinarski dvoboj Barrija i Čelića</h2>